Il Comune di Borghetto aderisce alla campagna istituzionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”

Borghetto Santo Spirito. L’8 marzo, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, il Comune di Borghetto Santo Spirito aderisce alla campagna istituzionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, promossa da ANCI Comunicare, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità.

La violenza contro le donne riguarda l’intera comunità e chiama in causa direttamente le Istituzioni. Il Comune di Borghetto S. Spirito ha scelto di accogliere la proposta di ANCI, per partecipare attivamente ad un’iniziativa che rafforza il ruolo degli enti locali nella prevenzione, nella tutela e nella condanna di ogni forma di violenza di genere.

Su invito della Provincia di Savona, i Comuni del territorio aderiscono in modo coordinato, con un lancio unitario l’8 marzo, per ribadire con forza che contro la violenza sulle donne non può esserci alcuna resa.

Per dare concreta visibilità all’adesione, il Comune di Borghetto Santo Spirito realizzerà le azioni necessarie a diffondere il messaggio della campagna sul territorio, attraverso la distribuzione di materiali informativi, come segno concreto dell’impegno dell’Ente e di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza.

Un gesto simbolico, ma anche un’occasione per rinnovare un impegno che deve essere quotidiano e condiviso, attraverso il lavoro costante con le associazioni, i servizi e le realtà del territorio.

“Aderire a questa campagna significa affermare con chiarezza che la violenza contro le donne non è un fatto privato, ma una responsabilità collettiva. Come Amministrazione comunale vogliamo essere presenti e coerenti nel contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Il nostro impegno non si esaurisce in una giornata simbolica, ma prosegue ogni giorno attraverso azioni concrete, ascolto e collaborazione con le realtà del territorio. Contro la violenza sulle donne non può e non deve esserci alcuna resa”.

Non cercare scuse. Ferma la violenza.