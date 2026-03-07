Il banchetto solidale, il concerto e il mercatino: fine settimana intenso per i volontari Ant di Albenga

Albenga. Fine settimana intenso per i volontari della delegazione di Albenga della Fondazione ANT “Franco Pannuti” ETS

Sabato 7 marzo dalle 9 alle 13 in largo Doria c’è il “Banchetto solidale della Giornata della donna” dove sarà possibile una vasta varietà di piante fiorite tra cui poter scegliere per abbellire case e balconi.

Alle 21 presso l’Auditorium San Carlo in via Roma 70, il Trio Eufonia omaggerà la figura femminile con un concerto speciale “IncANTevoli Donne”.

La principale novità per questo evento musicale è la scelta dei brani, tantissimi di autrici femminili, che, in ambito della classica, risultano spesso sottovalutate o addirittura sconosciute. L’intento è invece portare alla luce queste pagine meravigliose, queste romanze dense di significato e di sentimento. Un modo per omaggiare ANT e tutte le sue anime, persone capaci di fare del bene attraverso l’importanza dell’informazione e della prevenzione contro i tumori. Accostare così tanti intenti renderà la serata ancora più ricca e piacevole, facendo trascorrere al gentile pubblico che interverrà, un momento di pace, riflessione e solidarietà.

Domenica 8 marzo appuntamento in piazza del Popolo per il consueto mercANTino.

Tutte le donazioni raccolte durante gli eventi saranno utilizzati per i progetti oncologici gratuiti della Fondazione. Si può rimane informati sui progetti della Delegazione di Albenga recandosi al Charity Point da Cuore a Cuore ANT in via Roma 46 e attraverso le pagine FB ANT in Liguria e IG merc_ant_ino.albenga.