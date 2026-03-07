Lunedì 9 marzo giornata di sciopero anche in Liguria e nel savonese. Per il giorno successivo alla Giornata internazionale della donna è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolge molti settori pubblici e privati, indetto da Filcams Cgil e Flc Cgil.

Aderiscono tra gli altri Slai Cobas e Usi, che hanno proclamato un’intera giornata di astensione dal lavoro per il personale degli istituti scolastici, università, ricerca, formazione professionale e scuole non statali. A loro si aggiungono lavoratrici e lavoratori del terziario, turismo, commercio e servizi.

Lo sciopero del 9 marzo non interessa il trasporto pubblico, ma riguarda i treni. La protesta durerà 24 ore per il personale delle imprese cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri.

I treni di Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, interCity, interCity notte, EuroCity, EuroNight e regionali circolano regolarmente. Nel rispetto delle fasce di garanzia, ci possono essere variazioni in base ai programmi locali.

Filcams Cgil e Flc Cgil Liguria per il 9 marzo hanno dato appuntamento alle 16.30 in piazza della Commenda a Genova per “Musica, parole e diritti”, un momento di confronto con interventi, musica e spettacolo. Alle 18, nell’ambito del presidio regionale, i manifestanti si uniranno al corteo transfemminista da via Fanti d’Italia: “Per parità di genere, lavoro dignitoso e lotta alla violenza”.