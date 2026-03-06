  • News24
Scoperta

Il 6 marzo una serata per conoscere la Croce Bianca di Finale Ligure

A partire dalle 20 presso la sede dell'associazione

ambulanza croce bianca finale

Finale Ligure. La Croce Bianca Finale Ligure si presenta alla sua comunità. Venerdì 6 marzo a partire dalle 20 si terrà una serata speciale per conoscere l’associazione di volontariato e incontrare chi ogni giorno è al servizio della vita.

“Chi siamo davvero? Cosa facciamo ogni giorno, spesso nel silenzio, al fianco della comunità? Come puoi diventare parte di questa grande famiglia? Una serata per raccontarvi la nostra missione, i servizi che svolgiamo le iniziative in programma. per il 2026… e soprattutto per dirvi che abbiamo bisogno di voi. Vieni a scoprire cosa significa essere un volontario. Un gesto, una scelta che può cambiare una vita. Anche la tua”.

L’appuntamento è presso la sede della pubblica assistenza. Per informazioni contattare il numero 019.692333.

