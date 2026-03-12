I volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Alassio e la Squadra AIB del Comune di Laigueglia realizzano una linea tagliafuoco in collina

Alassio/Garlenda. In questi giorni il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio è impegnato sulle colline cittadine per la realizzazione di una linea tagliafuoco a protezione del versante nord-ovest del Parco del Santuario della Madonna della Guardia dagli incendi boschivi.

L’intervento, che si estende per circa 300-350 metri di lunghezza, con una larghezza del tagliafuoco di circa 10-12 metri, e che verrà ultimato entro fine aprile in previsione della stagione estiva, viene realizzato in collaborazione con la Squadra AIB del Comune di Laigueglia. In caso di incendio, la creazione della linea tagliafuoco consentirà di limitare l’eventuale propagazione delle fiamme, facilitando al tempo stesso l’accesso e le operazioni delle squadre di intervento in caso di emergenza.

“Questa operazione – dichiara l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta – rientra tra le attività di prevenzione fondamentali per la tutela del territorio e per ridurre il rischio di incendi boschivi in un’area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. Siamo veramente grati al nostro Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e alla squadra AIB del Comune di Laigueglia per l’impegno congiunto in questa operazione di grande importanza per la sicurezza della comunità e per la salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio naturale”.