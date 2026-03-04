Guerra in Medio Oriente: l’alassino Giacomo Aicardi rientra a casa, accolto in Comune dal sindaco di Alassio

Alassio. Nella mattinata di oggi il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha ricevuto a Palazzo Comunale il concittadino Giacomo Aicardi, rientrato ieri sera in Italia con un volo di Stato atterrato allì aeroporto di Milano Malpensa, messo a disposizione grazie all’intervento diretto del Governo italiano per consentire il rientro di oltre 200 studenti connazionali che si trovavano a Dubai per partecipare a un progetto di simulazione diplomatica internazionale promosso da WSC Italia Global Leaders.

Aicardi ha raccontato l’esperienza vissuta tra le esplosioni udite dai due hotel in cui ha alloggiato con il suo gruppo, gli allarmi sui telefonini, le corse lungo le scale per raggiungere i bunker e il trasferimento di ieri per la partenza, scortato dal console italiano e da auto di sicurezza fino all’aeroporto di Abu Dhabi. Nelle sue parole la gioia per il ritorno a casa, ma anche l’apprensione per quanti sono ancora in attesa di poter rientrare.

Uno dei dieci tutor impegnati nel progetto, Aicardi era stato delegato a mantenere le comunicazioni con le famiglie dei ragazzi, garantendo aggiornamenti costanti e cercando di rassicurare genitori e studenti nelle ore più delicate dell’emergenza.

“Siamo profondamente sollevati per il rientro di Giacomo e degli studenti italiani. Nelle difficili giornate trascorse a Dubai ha dimostrato ancora una volta quel grande senso di responsabilità e quello spirito di comunità che gli sono propri e che tutti noi apprezziamo. Siamo molto felici anche per il ritorno, avvenuto oggi allo scalo di Bergamo, di un altro nostro concittadino, Daniele Siviero, insieme alla sua famiglia, anche loro rimasti bloccati a Dubai e costretti a vivere ore di incertezza e preoccupazione. A tutti loro va l’abbraccio sincero di tutta la nostra comunità”, ha detto il sindaco di Alassio Marco Melgrati.