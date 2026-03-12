Guerra in Iran, confronto al Ministero su costi energetici e trasporti

Liguria. Anche in Liguria e nel savonese resta alta la preoccupazione sulle ripercussioni economiche provocate dalla crisi in Medio Oriente, con particolare riferimento ai costi energetici per le imprese, ma non solo.

Oggi si è svolto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il tavolo di confronto con le associazioni di categoria dell’autotrasporto merci, convocato per avviare un approfondimento sulle principali questioni economiche che interessano il comparto in una fase particolarmente delicata per il settore.

L’incontro, presieduto dal vice ministro Edoardo Rixi, ha rappresentato un primo momento di confronto diretto con le organizzazioni rappresentative della filiera dell’autotrasporto a seguito della crisi in Medio Oriente, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni, criticità e proposte operative rispetto alle dinamiche che stanno interessando il comparto.

Nel corso del tavolo sono stati affrontati i principali temi che incidono sulla sostenibilità economica delle imprese, a partire dall’andamento dei costi operativi, dalle ricadute dell’attuale contesto internazionale sui prezzi dell’energia e dei carburanti e dalle conseguenze che tali dinamiche stanno determinando sull’equilibrio del mercato del trasporto merci su gomma.

Nel suo intervento, il vice ministro Rixi ha sottolineato l’importanza di mantenere aperto un confronto costante con le rappresentanze del settore, ribadendo la volontà del Governo di accompagnare il comparto in un percorso di rafforzamento strutturale.

“L’incontro si inserisce dunque in un percorso di ascolto e collaborazione istituzionale volto a individuare soluzioni condivise, nella consapevolezza del ruolo centrale che l’autotrasporto continua a svolgere per il funzionamento delle catene di approvvigionamento e per la competitività del sistema produttivo nazionale” sottolinea il Mit.