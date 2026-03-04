Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi marescialli: domande entro il 23 marzo 2026

Roma. È stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, relativo all’anno accademico 2026/2027.

I posti disponibili sono così ripartiti: 923 per il contingente ordinario, di cui 8 riservati al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 60 per il contingente di mare, suddivisi tra le diverse specializzazioni.

Nel dettaglio, per il comparto navale sono previsti 30 posti per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC), 10 per “nocchiere” (NCH), 16 per “tecnico macchine” (TDM) e 4 per “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che alla data di scadenza per la presentazione della domanda – fissata alle ore 12 del 23 marzo 2026 – abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul portale ufficiale della Guardia di Finanza, all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Per accedere alla piattaforma è necessario disporre di uno dei seguenti strumenti di autenticazione digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure il sistema “Entra con CIE”, utilizzando la Carta di Identità Elettronica rilasciata dal Comune di residenza.

Una volta completata la registrazione al portale, i candidati potranno compilare il form disponibile nella propria area riservata e concludere l’invio della domanda attraverso la procedura guidata.

Ulteriori informazioni sul concorso, sulle modalità di svolgimento delle prove e sugli esiti delle selezioni sono consultabili sul portale dedicato e tramite l’App mobile “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store.