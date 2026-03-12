  • News24
Anno accademico 2026/2027

Guardia di Finanza, al via il concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialli

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica

Savona. È indetto per l’anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

I posti disponibili sono così ripartiti:
– 923 sono destinati al contingente ordinario di cui: 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
– 60 sono destinati al contingente di mare di cui: 30 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); 10 per la specializzazione “nocchiere” (NCH); 16 per la specializzazione “tecnico macchine” (TDM); 4 per la specializzazione “tecnico dei sistemi dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le 12 del 23 marzo) compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26^ anno di età.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

