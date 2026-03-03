Grande partecipazione all’incontro pubblico sulla Legittima Difesa a Garlenda

Garlenda. Palestra gremita e grande interesse per l’incontro sul tema “Legittima Difesa: aspetti giuridici, psicologici e pratici”, promosso dalla Scuola Wado Ryu Karate Andora A.S.D. con il patrocinio del Comune di Garlenda.

All’evento, aperto dai saluti istituzionali del sindaco Alessandro Navone, erano presenti l’assessore regionale Paolo Ripamonti e i consiglieri regionali Sara Foscolo e Rocco Invernizzi.

Gli esperti hanno delineato un quadro completo dei diversi aspetti legati al tema. La Dott.ssa Francesca Genduso, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, ha illustrato le dinamiche psicologiche connesse alle situazioni di pericolo: la paura, le reazioni fisiche ad essa collegate e la necessità, per ogni donna, di riconoscere e affermare il proprio limite personale.

Gli avvocati Maurizio Marini, Nicoletta Luzzi e Gabriele Tassone del Foro di Savona hanno analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale della legittima difesa in Italia, soffermandosi sugli elementi che la definiscono secondo la legge e sugli strumenti a tutela delle donne vittime di violenza fisica, psicologica ed economica, quali il reddito di libertà, l’accesso al credito e il gratuito patrocinio.

È stata inoltre sottolineata l’importanza del lavoro sinergico e multidisciplinare tra professionisti legali e psicologici, nonché della collaborazione con associazioni come lo Zonta Club Alassio-Albenga e il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, presenti all’incontro, che svolgono un ruolo fondamentale nel primo contatto con la persona vittima di violenza e nel supportarla nel percorso di protezione, anche successivamente alla denuncia.

Ilario Simonetta, tecnico 6° Dan FIJLKAM e istruttore di Metodo Globale Autodifesa, ha approfondito gli aspetti tecnici e pratici dell’autodifesa, illustrando le tecniche di allontanamento fisico al centro dei corsi di difesa personale femminile organizzati dalla Scuola Wado Ryu Karate Andora A.S.D., da sempre promotrice di momenti di formazione e sensibilizzazione su questi temi. Ha inoltre presentato strumenti consentiti dalla normativa vigente, come lo spray al peperoncino (da scegliere tra quelli a norma di legge) e i dissuasori acustici da borsetta.

Particolarmente apprezzata la parte conclusiva con la dimostrazione pratica del corso, che ha offerto ai presenti un momento concreto e applicativo, rendendo ancora più efficace il messaggio formativo dell’iniziativa.

L’ampia partecipazione e il livello degli interventi hanno confermato il valore dell’appuntamento, capace di coniugare competenze giuridiche, psicologiche e sportive in un confronto serio, informativo e partecipato.