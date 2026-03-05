Gli studenti del Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci in visita alla Questura di Savona

Savona. In questi giorni, gli studenti della classe 2ªO dell’Istituto Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci di Savona hanno preso parte a una visita didattica presso la Questura di Savona, in via dei Partigiani, nell’ambito delle attività di Educazione civica.

Accompagnati dai docenti e da due agenti, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’organizzazione e le funzioni dei principali reparti operativi. La visita è iniziata presso il settore della Polizia Scientifica, dove è stato possibile osservare le tecniche e le strumentazioni utilizzate durante le indagini, approfondendo le procedure di raccolta e analisi delle prove.

Successivamente, il gruppo si è recato presso il reparto dell a Squadra Volante, dove sono stati illustrati i compiti legati al controllo del territorio e alla gestione degli interventi di pronto intervento. È stato anche possibile visionare i mezzi operativi in dotazione, comprendendo le caratteristiche e funzionalità.

L’itinerario si è concluso presso il reparto Telecomunicazioni, dove altri due agenti hanno spiegato il funzionamento delle chiamate di emergenza e il sistema di coordinamento degli interventi sul territorio, evidenziando il ruolo fondamentale della centrale operativa nella gestione della sicurezza pubblica.

L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo di Educazione civica volto a promuovere la conoscenza delle istituzioni e a rafforzare il senso di legalità e cittadinanza attiva tra i giovani. Un’esperienza formativa che ha suscitato interesse e partecipazione da parte degli studenti, offrendo loro uno sguardo concreto sul lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.