Gli Amici del Carmo lanciano la lotteria per finanziare i lavori di ristrutturazione della Baita: estrazione il 29 marzo

Loano. Ha preso il via lo scorso 8 marzo e si concluderà domenica 29 marzo la lotteria promossa dagli Amici del Carmo per finanziare i lavori di sistemazione della baita situata sulla cima del monte più alto della provincia di Savona.

Come ricordano gli Amici del Carmo, la baita è stata costruita nel 1966 e “non è solo un rifugio: è un luogo di incontri, di storie condivise e di amore per la nostra montagna. Per continuare a essere un punto di riferimento sicuro per gli escursionisti, oggi ha bisogno di tutti. Come associazione no profit abbiamo lanciato una raccolta fondi per finanziare alcuni lavori di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Ogni contributo, piccolo o grande, serve per renderla sempre più sicura e accogliente anche per le generazioni future. Grazie a chi ci aiuterà a proteggere questo pezzo di storia del nostro territorio”.

I biglietti hanno un costo di 5 euro. L’estrazione si terrà il 29 marzo alle 17 in Orto Maccagli, dopo la premiazione dei vincitori della Maremontana 2026.

Il primo premio è una e-bike unisex XP modello D6.A colore Shiny Sky Grey del valore indicativo di 1.200 euro. Il secondo premio, offerto da “I viaggi del Principe”, è una crociera per due persone su Costa Fascinosa del valore indicativo di 800 euro. Il terzo premio una cena per due presso il ristorante Shardana di Loano del valore indicativo di 100 euro. Il montepremi ha un valore complessivo di circa 2.100 euro.

Di seguito dove trovare i biglietti:

– Cicli Anselmo – Via Aurelia, 158

– Castigamatti – Via Dei Gazzi, 57

– Bar Taboga – Via Dei Gazzi

– Tabaccheria Bergallo – Via Dei Gazzi

– Samsara – Via A. Ricciardi, 20

– Shardana – Lungomare Nazario Sauro, 14/8

– Panetteria Barlocco – Via V. Alfieri, 24 Bis E E Via Cà De Fasce, 2

– Pietro Hair Style – Corso Europa, 18a

– Studio Style – Via Dei Gazzi, 53

– Il Fornetto – Via B. Richeri, 4

– Moda Capelli – Via S. Stella, 11c

– Bar 186 – Via Aurelia, 186

– Cicli Peluffo – Via Aurelia, 184

– Bar Olivette By Sisters – Via Aurelia, 434

– Bar In Scia Riva – Lungomare Madonna Del Loreto, 11a

– Bar Centrale – Piazza Italia, 5

– Francalinea Uomo – Via G. Garibaldi, 92

– Pizzeria Rio – Lungomare G. Marconi, 8

– Bar Caffetteria Gavioli – Via Aurelia, 173

– Bar Bubu’s Coffee – Via Aurelia, 250

Oltre che con la lotteria, è possibile finanziare il progetto con una donazione sulla piattaforma GoFundMe.