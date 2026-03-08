Giustenice, cade da una fascia: 71enne soccorso e trasportato in ospedale

Giustenice. Incidente a Giustenice, dove un uomo di 71 anni è rimasto ferito, dopo essere caduto da una fascia.
È successo intorno a mezzogiorno, in via Cappelletta. In seguito alla caduta (circa 2,5 metri di altezza), ha riportato alcuni traumi.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza di Pietra Soccorso, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
