Giorno dei giusti della nazioni

Giorno dei Giusti delle Nazioni, al liceo Grassi di Savona va in scena lo spettacolo “Vite private”

"È importante per diffondere la memoria ai giovani fare rete, collaborare tra scuole, istituzioni e cittadini"

Liceo scientifico Grassi Savona

Savona. Venerdì 6 marzo in occasione del Giorno dei Giusti della nazioni si svolgerà uno spettacolo dedicato alle scuole superiori presso la Sala della Sibilla del Priamar , intitolato ” Vite private” a cura della compagnia siciliana Soundpower con l’attrice Rosaria Bonfiglio.

L’evento è stato organizzato da Libera Savona e Aned Savona col patrocinio del Comune, quale “momento di riflessione sul tema della memoria dei Giusti, titolo assegnato dallo Yad Vashem a coloro che hanno operato nella storia per il bene, la giustizia, la solidarietà. Valori questi che accomunano non solo chi ha protetto e salvato gli ebrei dalla deportazione, ma anche chi, come le protagoniste dello spettacolo: Rita Atria e Margherita Asta si sono ribellate all’omertà e ai crimini di mafia”.

“È importante per diffondere la memoria ai giovani fare rete, collaborare tra scuole, istituzioni e cittadini, perché non resti solo un ricordo del passato, ma uno strumento per combattere le ingiustizie anche nel nostro presente, dire di no e scegliere da che parte stare”, fanno sapere da Libera e Aned promotrici dell’ evento.

