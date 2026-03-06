Giorno dei Giusti delle Nazioni, al liceo Grassi di Savona va in scena lo spettacolo “Vite private”

Savona. Venerdì 6 marzo in occasione del Giorno dei Giusti della nazioni si svolgerà uno spettacolo dedicato alle scuole superiori presso la Sala della Sibilla del Priamar , intitolato ” Vite private” a cura della compagnia siciliana Soundpower con l’attrice Rosaria Bonfiglio.

L’evento è stato organizzato da Libera Savona e Aned Savona col patrocinio del Comune, quale “momento di riflessione sul tema della memoria dei Giusti, titolo assegnato dallo Yad Vashem a coloro che hanno operato nella storia per il bene, la giustizia, la solidarietà. Valori questi che accomunano non solo chi ha protetto e salvato gli ebrei dalla deportazione, ma anche chi, come le protagoniste dello spettacolo: Rita Atria e Margherita Asta si sono ribellate all’omertà e ai crimini di mafia”.

“È importante per diffondere la memoria ai giovani fare rete, collaborare tra scuole, istituzioni e cittadini, perché non resti solo un ricordo del passato, ma uno strumento per combattere le ingiustizie anche nel nostro presente, dire di no e scegliere da che parte stare”, fanno sapere da Libera e Aned promotrici dell’ evento.