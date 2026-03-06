Giornata internazionale della donna, ecco le iniziative previste nel savonese

Savonese. Domenica 8 Marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1977 per riconoscere il ruolo della donna, contrastare le discriminazioni di genere, aumentare la partecipazione delle donne nella vita civile e sociale e per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne che le violenze cui sono state oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo. Sono diverse le iniziative organizzate nel territorio savonese.

L’8 Marzo rappresenta da sempre un momento di riflessione, celebrazione e consapevolezza. In questa direzione la Provincia di Savona e ben 27 Comuni schierati in prima linea con la campagna istituzionale “Contro la violenza sulle donne. MAI BANDIERA BIANCA” (LEGGI QUI).

E per la ricorrenza ecco l’iniziativa è promossa dalla Città di Alassio in collaborazione con diverse associazioni del territorio, tra cui l’associazione Vecchia Alassio, il gruppo “Donne in Campo” della Confederazione Italiana Agricoltori e le sezioni ANPI di Alassio-Laigueglia, Andora, Albenga e Leca d’Albenga. La giornata inizierà con l’apertura della mostra fotografica “La fatica delle Donne”, curata dal gruppo “Donne in Campo”. L’esposizione sarà ospitata presso la sede dell’Associazione Vecchia Alassio, nella Sala Carletti in via XX Settembre 7 (Budello), e sarà visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Sempre ad Alassio il ristorante “La Prua” organizza una serata di beneficenza dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affiancare al valore simbolico della ricorrenza un gesto concreto di solidarietà. Parte del ricavato della cena sarà devoluto all’Associazione Artemisia Gentileschi, realtà attiva sul territorio nel sostegno e nella tutela delle donne vittime di violenza e persecuzione.

Albisola Superiore/Albissola Marina unite per la “Giornata internazionale della donna”: domenica 8 Marzo la “Yellow Women Run”. Torna la corsa competitiva non agonistica (e la camminata) che lega i due Comuni per un fine solidale. Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, riecco la “Yellow Women Run”, corsa competitiva non agonistica pronta nuovamente a lasciare il segno ed esaltare i valori dello sport e del superamento di ogni stereotipo. Le Albisole si preparano dunque a celebrare la questa giornata con un appuntamento speciale per correre o camminare insieme, condividere energia e, soprattutto, sostenere ancora una volta una causa importante: il ricavato dell’iniziativa infatti, sarà interamente devoluto all’Associazione Amici del centro oncologico “Pietro Bianucci” di Savona, storica realtà savonese che dagli anni ’70 lotta contro il tumore al seno sensibilizzando le giovani donne a sottoporsi alle visite cliniche di controllo per favorirne la prevenzione. L’organizzazione tecnica della manifestazione sarà acura dell’ASD Atletica Alba Docilia, una collaborazione scaturita lo scorso anno che trova quindi nuovo slancio nel segno di una nobile causa.

Il Comune di Bergeggi aderisce alla campagna nazionale promossa da ANCI, in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata da ANCI Comunicare, intitolata “Mai Bandiera Bianca contro la violenza sulle Donne”, che si propone di rafforzare l’impegno istituzionale e civico nel contrasto alla violenza contro le donne. La campagna esprime con forza l’idea che le istituzioni non debbano arretrare né arrendersi di fronte alla violenza sulle donne. Si tratta di condurre una battaglia culturale e sociale quotidiana per fermare i femminicidi e la violenza di genere, passando dall’informazione, dalla sensibilizzazione e dalla prevenzione.

Anche il Comune di Borghetto Santo Spirito aderisce alla campagna istituzionale . La violenza contro le donne riguarda l’intera comunità e chiama in causa direttamente le istituzioni. Il Comune di Borghetto S. Spirito ha scelto di accogliere la proposta di ANCI, per partecipare attivamente ad un’iniziativa che rafforza il ruolo degli enti locali nella prevenzione, nella tutela e nella condanna di ogni forma di violenza di genere. Su invito della Provincia di Savona, i Comuni del territorio aderiscono in modo coordinato, con un lancio unitario l’8 marzo, per ribadire con forza che contro la violenza sulle donne non può esserci alcuna resa.

L’Unitre Borgio Verezzi e Pietra Ligure organizza un pomeriggio formativo sabato 7 marzo, alle ore 16:00, presso la sala consiliare del Comune di Borgio Verezzi, in via del Comune 17, con la conferenza della Dott.ssa Giuseppina Manno sul tema “… parliamo di Sante”, che non sono supereroi inarrivabili, ma donne che hanno amato Dio e il prossimo in modo straordinario, condividendo fatiche e debolezze umane, in sintesi la “santa” rappresenta un ponte tra l’umanità e il divino, una testimonianza di come l’amore e la fede possano trasformare la vita concreta. Porterà il suo contributo Padre Carmelo Galeone, Parroco di San Pietro a Borgio Verezzi.

In occasione dell’8 Marzo, il Comune di Finale Ligure promuove un ricco calendario di iniziative per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, unendo momenti di profonda riflessione sociale a eventi artistici di rilievo. Al centro delle celebrazioni spicca la campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca”. Aderendo alla campagna promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Anci, il Comune distribuirà – con il supporto di Filarmonica di Finalborgo, Varigotti Insieme, Garosci de Pia e Compagnia di San Pietro che il Comune ringrazia sentitamente – 1.000 violette nei rioni di Finalborgo, Finalmarina, Finalpia e Varigotti: un gesto simbolico che parla di rispetto, riconoscimento e impegno concreto. Un fiore che non è solo un omaggio, ma il segno visibile di una comunità che sceglie di esserci, e attraverso di esso si lancia un messaggio semplice e diretto: di fronte alla violenza sulle donne non si abbassa lo sguardo, non si fanno passi indietro, non si issa bandiera bianca. È una battaglia culturale, sociale, quotidiana. E riguarda tutti.

Il Comune di Laigueglia aderisce alla campagna contro la violenza sulle donne. E’ prevista l’illuminazione di edifici simbolici del paese (Bastione e Monumento ai Caduti) con il colore rosso-arancio a partire dalla sera del 7 e fino alla sera dell’8 marzo: apposizione di locandine esplicative; promozione dell’adesione alla campagna tramite i canali social dell’Ente (Facebook e Instagram) programmata per il giorno 8 marzo. Prevista anche la promozione dell’adesione alla campagna sul portale turistico dell’Ente (www.laiguegliailborgodamare.com) e sul sito istituzionale, programmata per il giorno 8 marzo come da vs indicazioni e la promozione dell’adesione alla campagna tramite i canali di comunicazione dell’Ente (email alle attività del territorio). Infine verranno distribuire le locandine cartacee esplicative dell’iniziativa alle attività del paese. Il Comune ha concesso anche il patrocinio all’iniziativa di AISM dal titolo “Gardensia – Fermiamo la Sclerosi Multipla” in programma a Laigueglia dal 6 all’8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Domenica 8 Marzo in piazza Rocca a Loano si terrà una raccolta firme “per il rispetto dei diritti umani in Iran e in particolare per Narges Mohammadi, leader delle proteste contro il regime e per i diritti delle donne, che si trova tuttora in prigione”. L’iniziativa è promossa da Amnesty International Liguria. Narges Mohammadi è “una delle più importanti voci del dissenso dell’Iran, sostenitrice della campagna contro la pena di morte e vicepresidente del centro per i difensori dei diritti umani in Iran. Il 6 ottobre 2023 è stata insignita del Premio Nobel per la pace 2023 ‘per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e la sua lotta per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti’. Da oltre 14 anni è stata più volte sottoposta a detenzione arbitraria, tortura e maltrattamenti. Ora si trova nella prigione di Evin, a Teheran, condannata a sei anni di carcere per ‘raduno e collusione contro la sicurezza nazionale’ e a un ulteriore anno e mezzo per ‘propaganda contro il regime della Repubblica islamica’ seguiti da due anni di esilio interno nella città di Khusf, fuori da Teheran dove abita, e da due anni di divieto di espatrio”.

E per la Festa della Donna un appuntamento speciale al parco natura AsinOlla di Pietra Ligure: alle ore 11:00 “Le Asine Felici”, un incontro in stalla fatto di racconti e riflessioni sul ruolo delle femmine nella gestione “familiare” di un branco. Un momento interessante e coinvolgente per conoscere meglio il comportamento sociale di questi animali straordinari.

Plodio ospiterà presso i locali dell’Oratorio della Chiesa una cerimonia solenne per la consegna di un Riconoscimento Speciale ad alcuni esponenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Prenderanno parte all’evento: la consigliera regionale Sara Foscolo, il Questore della Provincia di Savona Giuseppe Mariani e il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Il Comune di Savona sostiene il programma di iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna. I numerosi appuntamenti sono stati organizzati grazie ad associazioni, gruppi femminili, gruppi informali, istituti scolastici e tante altre realtà cittadine con il coordinamento da parte del Comune su impulso dell’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro e dell’Assessore alla Cittadinanza Attiva, Maria Gabriella Branca. Le iniziative toccheranno numerosi argomenti declinati secondo varie forme culturali che spaziano dalla musica, all’arte, allo spettacolo, alla storia fino al benessere fisico ed alle occasioni di incontro e aggregazione sociale, flashmob (QUI il programma).

Sabato 7 marzo doppio appuntamento, a Vado Ligure, in ricordo di don Peluffo e delle Madri Costituenti. Le due iniziative sono promosse da Anpi. Alle 10.30 presso il cippo commemorativo in via Battisti a Vado Ligure è prevista la deposizione di un mazzo di fiori in ricordo del sacrificio di don Nicolò Peluffo, giovane parroco assassinato dai fascisti l’8 marzo 1945. Il ricordo del sacerdote che “scelse da quale parte stare” è sempre vivo nella comunità vadese che, con grande stima e riconoscenza, conserva la memoria della sua generosità, dell’amore verso il prossimo, del suo impegno per la difesa degli ideali di giustizia e libertà. A seguire, in occasione della Giornata internazionale della Donna, la sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia organizza un pomeriggio di approfondimento e riflessione dal titolo “Dalle Madri Costituenti alle donne di oggi”. L’appuntamento è in programma alle 16.30 presso la Casa della Memoria di piazza Corradini.

Sabato 7 marzo, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica “Eugenio Montale” a Varazze, si terrà la presentazione del libro “Cieli di Primavera”, scritto da Ave Comin e Virna Chessari. L’iniziativa intende offrire un momento di riflessione e approfondimento attraverso il racconto della vita di Alda Merini, figura centrale della poesia italiana del Novecento. Il volume, rivolto ai ragazzi, ripercorre le tappe di un’esistenza intensa e complessa, segnata da esperienze dolorose ma sempre accompagnata da una profonda e autentica vocazione alla poesia, che ha reso la sua voce unica nel panorama culturale italiano.

