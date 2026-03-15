Gioele Dix: “Al Pronto Soccorso di Savona competenza, gentilezza e scrupolo. Ho girato il mondo, in pochi posti funziona così”

Savona. “Competenza, gentilezza, scrupolo da parte di tutti, medici e infermiere/i. Ho girato parecchio il mondo e garantisco che in pochi posti funziona così”.

L’elogio al personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo arriva dal comico e attore Gioele Dix, all’anagrafe David Ottolenghi, che affida alla sua pagina Facebook la sua testimonianza.

Gioele Dix è passato per il nosocomio savonese “per un disturbo poi rivelatosi – per mia fortuna – di poco conto”, racconta. E conclude con un appello: “Per un’assistenza del genere meriterebbero più mezzi e più rispetto“.