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Ringraziamenti

Gioele Dix: “Al Pronto Soccorso di Savona competenza, gentilezza e scrupolo. Ho girato il mondo, in pochi posti funziona così”

I complimenti del comico milanese al personale sanitario del San Paolo: "Meritano più mezzi e più rispetto"

Ospedale San Paolo Savona ospedale Savona San Paolo

Savona. “Competenza, gentilezza, scrupolo da parte di tutti, medici e infermiere/i. Ho girato parecchio il mondo e garantisco che in pochi posti funziona così”.

L’elogio al personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo arriva dal comico e attore Gioele Dix, all’anagrafe David Ottolenghi, che affida alla sua pagina Facebook la sua testimonianza.

Gioele Dix è passato per il nosocomio savonese “per un disturbo poi rivelatosi – per mia fortuna – di poco conto”, racconta. E conclude con un appello: “Per un’assistenza del genere meriterebbero più mezzi e più rispetto“.

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