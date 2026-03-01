Garlenda, Paolo Ripamonti all’incontro sulla legittima difesa: “Confronto utile per promuovere consapevolezza e prevenzione”

Garlenda. L’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti ha partecipato nel pomeriggio di oggi a Garlenda a un incontro pubblico dedicato al tema della legittima difesa, affrontato sotto il profilo giuridico, psicologico e pratico.

“Appuntamenti come questo rappresentano occasioni importanti di approfondimento su temi delicati e attuali, contribuendo a promuovere una cultura della consapevolezza e della prevenzione, nel pieno rispetto della legge e della sicurezza delle nostre comunità”.

“Ringrazio il sindaco di Garlenda Alessandro Navone e gli organizzatori dell’incontro per aver promosso un momento di dialogo e informazione aperto alla cittadinanza”, ha dichiarato l’assessore.