Impatto

Frontale tra due auto a Cosseria: tre persone ferite e soccorsi mobilitati

È successo sulla Sp42: sul posto, 3 ambulanze, automedica, vigili del fuoco e Polstrada

ambulanza

Cosseria. Incidente stradale nella mattinata odierna (11 marzo), a Cosseria. È successo intorno alle 7, sulla Sp42. 

Stando a quanto riferito, si tratterebbe di un frontale tra due auto e sarebbero almeno tre le persone ferite. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: tre ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca di Cairo, della Croce Bianca di Carcare e della Croce Rossa di Millesimo, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. 

Presenti anche gli agenti della Polstrada, per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per fortuna, nonostante l’impatto, nessuno è rimasto ferito gravemente: le tre persone ferite sono state tutte accompagnate, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

