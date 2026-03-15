Nasino. Disagi questa mattina a Nasino a causa di una frana che ha interessato la strada comunale che collega le frazioni Chiesa e Perati.

Pietre e terra hanno invaso la carreggiata e reso impossibile il passaggio di veicoli e pedoni.

L’Amministrazione comunale è intervenuta attivando le procedure di somma urgenza. Sul posto sono intervenuti i tecnici per la messa in sicurezza della parete e la rimozione dei detriti.

L’obiettivo dei lavori è consentire, nel più breve tempo possibile, il transito in sicurezza alle venti famiglie residenti in zona.

Ieri sono state diverse le frane che hanno interessato le strade della provincia a seguito del maltempo: a Tovo San Giacomo è stata chiusa via Lavrio, ad Alassio sull’Aurelia all’altezza di Punta Murena senso unico alternato e ad Andora alcuni detriti si sono abbattuti in località Tigorella. A Savona, come sempre quando piove per tante ore, si è allagato il centro ottocentesco.