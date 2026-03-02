Football americano, sofferto successo per i Pirates ai danni dei giovani Seamen

Albisola Superiore. I Pirates archiviano week 2 con una bella quanto complicata vittoria contro i giovani Seamen Milano, i quali arrivano in riviera con un roster composto per il 90% da ragazzi under 21.

La mano del nuovo offensive coordinator Wayne Anderson si nota già dopo un solo allenamento e grazie anche all’infermeria pirata finalmente svuotata, può rimanere più in campo in attacco regalando lunghe pause per rifiatare alla defense di coach De Cunsolo.

Il risultato finale di 34-21 per i liguri si sviluppa nell’ultimo quarto quando, un po’ per inesperienza un po’ per stanchezza, la spinta della offense meneghina si arena di fronte al “black wall” ligure.

Infatti in cattedra sale il nuovo acquisto Digennaro, scuola e provenienza Skorpions Varese, che mette a referto una devastante pick six dopo un intercetto molto criticato dai milanesi e poi un sack, provenendo dal lato cieco del giovane quarteback Ines, a tutta velocità.

In attacco arrivano altri 3 touchdown, il primo di giornata di un ottimo Claudio Poddie su corsa dalla breve distanza e gli altri 2 su passaggi col contagiri di QB Baidal per il solito “unstoppable” Andrea Fiammenghi.

Saranno quattro i turnover in partita, dati da altrettanti intercetti, due per parte, come due saranno i field goal del cecchino ligure Raﬀaelli.

Nota positiva il tanto pubblico che ha riempito le tribune del Pirates Field, ma la gara tra queste due storiche franchigie prometteva un gran spettacolo da vivere live.

Anche sul canale YouTube dei Pirates 1984 sono state molte le visualizzazioni superando abbondantemente le 1.300 unità, grazie anche al sempre più attento e stimato commento del duo Bianchini – Casirati, coadiuvati in sideline da Eugenia Burnengo e le sue consuete interviste. Davvero al Pirates field non manca proprio nulla per attirare sempre più appassionati al football americano.

Sono quindi molto buoni i segnali che arrivano da Albisola sia sul piano del gioco offensivo che dalla solidità di quello difensivo, mentre la società in queste settimane proverà a mettere a segno ancora qualche colpo sul mercato per puntellare e allungare la deep chart ligure.

Complimenti vivissimi al movimento Seamen con un roster giovane ma ben organizzato in ogni reparto, con giocatori che sembrano già veterani nonostante l’età. Il futuro per Milano è sicuramente luminoso e come MVP di giornata indiscutibilmente scelgo Gioele Schiavoni a referto con 3 touchdown pass, di cui il primo a dir poco spettacolare con entrambi i piedi in endzone.

Dopo questo bellissimo “sunday football” arriva una settimana di bye week per i Pirates 1984 dopo le due difficili gare interne consecutive. Appuntamento in week 4 sabato 14 marzo a Brescia contro i Bengals, per la prima trasferta della ciurma di coach Giuso Delalba.