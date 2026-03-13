Fiocchetto Lilla 2026, Pietra Ligure rinnova l’impegno per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari

Pietra Ligure. In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, il Comune di Pietra Ligure, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali, promuove per martedì 17 marzo 2026 una giornata di sensibilizzazione, riflessione e approfondimento sul tema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA).

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Patto educativo di comunità – Passaporto per il domani” e vede la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, dell’ASL 2 Azienda Tutela della Salute Liguria e della Libreria Sancho & co. capitolo 4.

L’evento, intitolato “Oltre allo specchio… ci sono io”, si articolerà in tre momenti chiave che coinvolgeranno le scuole, le istituzioni e la cittadinanza, unendo linguaggi diversi per rompere il silenzio su una patologia che colpisce fasce sempre più giovani della popolazione.

La giornata si aprirà alle ore 10:30, con un incontro dedicato alle scuole e alle associazioni del territorio presso la panchina lilla di piazza La Pietra, simbolo della lotta ai disturbi del comportamento alimentare, presidio visibile e permanente, monito quotidiano contro l’indifferenza e invito alla solidarietà, alla consapevolezza e all’ascolto.

Alle ore 17:30, il dibattito si sposterà nella Sala Consiliare “Augusto Rembado” del Palazzo Comunale, con una tavola rotonda che offrirà un approfondimento tecnico e divulgativo alla quale interverranno l’Assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Pietra Ligure Marisa Pastorino, l’Avv. Ilaria Caprioglio, autrice dei libri “Senza peso” e “Adolescenti”, il Dott. Pier Fabrizio Cerro, Direttore della struttura complessa SPCR-CDA Servizio Psichiatrico di Cura e Riabilitazione – Centro Disturbi Alimentari dell’ASL 2 che ha sede presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e la Dott.ssa Marta Salotti, Tecnico della riabilitazione psichiatrica.

La giornata si concluderà, alle ore 21:00, al Cinema teatro Guido Moretti, con la proiezione, a ingresso libero e gratuito, del film My Skinny Sister, un’opera intensa che racconta l’impatto dei disturbi alimentari all’interno delle dinamiche familiari.

Come ormai da tradizione, l’ingresso principale del Palazzo Comunale resterà illuminato di lilla per tutto il fine settimana del 14 e 15 marzo p.v.

“Con questa iniziativa, il Comune di Pietra Ligure rinnova il suo impegno nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare e insieme alla rete del “Patto educativo di comunità”, alle scuole del territorio e all’ASL 2 si ritrova per un momento di riflessione e approfondimento condivisi e accendere una luce su una realtà spesso invisibile ma profondamente dolorosa”, dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali e giovanili Marisa Pastorino.

“Dall’incontro con i ragazzi presso la panchina lilla in piazza La Pietra, fino al confronto con gli esperti e al linguaggio del cinema, l’obiettivo non è solo quello di sensibilizzare la nostra comunità ma anche di condividere la lotta contro lo stigma che ancora circonda queste patologie e creare una rete di supporto che faccia sentire meno sole le persone colpite e le loro famiglie. E’ un impegno, questo, che la nostra amministrazione non diserta mai e insieme ad ASL 2, ormai da anni, si attiva per rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa tematica così delicata, che colpisce soprattutto i giovani e, purtroppo, sempre più bambini”, proseguono De Vincenzi e Pastorino.

“La panchina lilla, non a caso posta accanto alla panchina rossa nel cuore del nostro centro storico e luogo nevralgico tanto caro ai pietresi, non è solo un arredo urbano ma, entrambe, sono un punto di riflessione e di memoria ma anche di speranza che la nostra comunità abbraccia con convinzione – aggiungono – Come amministrazione, inoltre, anche quest’anno aderiamo alla campagna congiunta ANCI / Never Give Up e illuminiamo di lilla l’ingresso principale del Comune, segnale visibile di attenzione e dell’impegno verso la prevenzione e la cura”.

“Un ringraziamento speciale va all’Asl2 e al dott. Cerro per l’eccellenza che rappresentano nella cura di questi disturbi, oltre che all’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e alla sua Dirigente dott.ssa Manno e alla Libreria Sancho & co. Capitolo 4 per la preziosa collaborazione e, naturalmente, all’avv. Caprioglio per il suo profondo impegno nel raccontare storie di bambini e ragazzi con anoressia ma anche e soprattutto di una guarigione possibile e alla dott.ssa Salotti per il suo contributo professionale focalizzato sul percorso di reinserimento quotidiano dei pazienti nel tessuto sociale e del loro ritorno alla vita di relazione”, concludono il sindaco e l’assessore.