Finale Ligure, nuova “casetta di libri” e decoro urbano per la frazione di Gorra

Il Comune di Finale Ligure desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Gorra e Olle A.P.S. per l’impegno e la cura dimostrati ancora una volta nei confronti della frazione, dando seguito alle idee condivise durante gli incontri pubblici promossi dall’Amministrazione con la cittadinanza per migliorare il decoro urbano.

Tra le proposte accolte e sviluppate dal Direttivo della Pro Loco col supporto del Consigliere delegato alle Frazioni Emiliano Stracci, è stata resa possibile, grazie all’impegno diretto dei volontari e al sostegno dell’associazione stessa che ne ha finanziato la realizzazione, la realizzazione della nuova “casetta per i libri” posizionata sotto al portico tra piazza San Bartolomeo e via Valgelata.

La nuova casetta, che si affiancherà alla mappa storica già installata in piazza San Bartolomeo, rappresenta un piccolo ma significativo intervento di valorizzazione degli spazi pubblici quale luogo di scambio libero e gratuito di libri, a disposizione di residenti e visitatori, per promuovere la lettura e la condivisione culturale.

Insieme a questo intervento, sono state eseguite alcune opere di sistemazione delle aiuole e degli spazi comuni della piazza.

“Queste iniziative, nate dall’ascolto e dalla collaborazione tra cittadini e istituzioni, contribuiscono a rendere il territorio più accogliente, curato e vivo, trasformando in azioni concrete i preziosi momenti di confronto avvenuti in questi mesi con la popolazione” afferma l’amministrazione finalese.