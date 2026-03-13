Finalborgo. Taglio del nastro per il SAL, il Salone Agroalimentare Ligure, giunto alla sua 22esima edizione, in programma fino al 15 marzo a Finalborgo, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina, con l’Oratorio, l’Auditorium, i Chiostri e il Giardino Botanico e Piazza Porta Testa, Piazza Santa Caterina, Piazza Garibaldi e Piazza Aycardi (QUI TUTTE LE INFO).
Come anunciato protagonista la Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell’Unesco, con il SAL che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste: il Salone, infatti, renderà omaggio alle ricette legate alle produzioni locali, nel segno della biodiversità e del benessere alimentare.
Subito dopo l’inaugurazione, infatti, presso la Vision Plaza allestita nell’Auditorium Destefanis del Complesso Monumentale di Santa Caterina, è in corso un incontro dal titolo: RADICI DI QUALITÀ, PATRIMONIO DI GUSTO, la Liguria e la Dieta Mediterranea: un’eredità da tutelare e assaporare, organizzato da Marcello Brignone, presidente LILT Savonese e direttore della struttura semplice Dipartimentale di Area Critica Medica dell’Ospedale S. Paolo di Savona, in collaborazione con il SAL.
“Dalla terra alla tavola, il legame indissolubile tra la Dieta Mediterranea e le eccellenze del nostro territorio. Riconoscere la vera qualità attraverso due prodotti simbolo: l’Olio Riviera Ligure DOP e le Olive Taggiasche”.
“Non solo teoria, ma strumenti pratici per identificare l’autenticità e smascherare eventuali difetti, perché scegliere prodotti certificati significa difendere la nostra storia e la nostra salute. Scegliere come mangiamo oggi è, in definitiva, scegliere il mondo in cui desideriamo vivere domani” il messaggio dell’iniziativa.
Il SAL, Salone Agroalimentare Ligure è un evento che vede protagonisti diversi Enti partners: dal Comune di Finale Ligure, a Regione Liguria, alla Provincia di Savona alla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
E per la prima giornata del Salone è stata invasa da numerosi visitatori, pronti alle degustazioni e a godersi gli stand gastronomici che animeranno Finalborgo fino a domenica prossima.