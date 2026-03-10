Filiera olivicola, al Salone dell’Agroalimentare la presentazione del progetto Smaq

Finale Ligure. Sabato 14 marzo, in occasione del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo, verrà presentato Smaq, un progetto volto a promuovere la competitività delle aziende della filiera olivicola attraverso il supporto alle attività di comunicazione e di innovazione digitale e tecnologica.

Il progetto Smaq consiste in una masterclass ella durata di 12 mesi dedicata all’innovazione del settore olivicolo. Nato dalla sinergia tra la Fondazione De Mari e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e attori chiave del territorio, nello specifico la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “Riviere di Liguria”, la sua azienda speciale Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola e il Consorzio di Tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP, il corso si pone come obiettivo quello di accompagnare e supportare gli operatori della filiera olivicola nei settori della digitalizzazione, del marketing e della comunicazione in generale.

Attraverso la formazione mirata di figure professionali altamente specializzate (Project manager) e una rete di Digital Ambassador, il percorso fornirà a un gruppo selezionato di aziende, tra olivicoltori e frantoiani, gli strumenti necessari per innovare i propri processi produttivi e comunicativi.

Il programma formativo unirà organicamente le strategie per la transizione digitale a una solida e profonda conoscenza della scienza degli alimenti e della cultura gastronomica con particolare riferimento al settore olivicolo. Specifico rilievo verrà dato a tematiche fondamentali per il mercato odierno, quali la sicurezza alimentare, la tracciabilità e le normative relative alla certificazione di qualità.

Dopo i saluti istituzionali del vice presidente Unisg Silvio Barbero, del presidente della Fondazione De Mari Luciano Pasquale e del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, si terrà la presentazione del progetto a cura di Vincenzo La Forgia di UniSG; a seguire, Giovanni Minuto presenterà “Le caratteristiche dell’olivicoltura ligure”. Al termine, la presentazione de “I risultati attesi dal progetto” a cura di Federico Tinivella, Ludovico Tortonesi e Matteo Cafaro.