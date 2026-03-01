Festival di Sanremo, il ligure Sayf secondo con “Tu mi piaci tanto” dietro il vincitore Sal Da Vinci

Liguria. E’ il ligure Sayf (che si legge séif) il secondo classificato al Festival di Sanremo 2026. L’eclettico artista della nuova scena genovese era alla sua prima partecipazione e sul palco durante l’esibizione si è portato persino a mamma, Samia.

Con il brano “Tu mi piaci tanto”, Sayf si è classificato dietro al vincitore, il neomelodico Sal Da Vinci, premiato da un massiccio voto del pubblico. Terza Ditonellapiaga. Sayf, nella notte, ha postato una foto omaggiando la canzone vincitrice, “Per sempre sì”.

Adam Viacava, 27 anni, originario del Tigullio da padre italiano e mamma tunisina – “io sono entrambe le cose e un’altra cosa ancora” – campione di ascolti su Spotify e voce in uno dei tormentoni dell’estate – “Sto bene al mare” con Rkomi e Marco Mengoni – è un rapper e un musicista jazz: ieri sera, sul palco dell’Ariston, si è accompagnato con la sua amata tromba.

Sayf, esponente della nuova scuola genovese

Come Olly, Bresh e Tedua (che ieri sera hanno postato inviti al televoto), anche per lui anni di gavetta e due mixtape, poi tra il 2023 e 2024 le release aumentano e il suo nome inizia ad attirare attenzione anche oltre i confini liguri, portandolo a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A, 22simba.

Nel 2025 pubblica il suo primo EP, “Se Dio Vuole” (con anche un feat di Rhove), che segna l’inizio di una rapida crescita, tra live sold out, hit da classifica e la nascita del suo Santissima Fest a Genova, già confermato anche per il 2026 al Porto Antico, Arena del Mare (18 luglio la data del suo concerto). Ha fatto uno speciale live al Jazzmi, con arrangiamenti jazz dei suoi brani realizzati ad hoc per l’occasione. Mercoledì 21 ottobre sarà all’Alcatraz di Milano.

Il Genoa, che in questi ultimi anni ha fiutato il talento di Bresh e non solo, aveva usato il brano Genovarabe in cui cantavano proprio Sayf insieme a Helmi, Sossy, Marvin, Vincè, per lanciare la terza maglia nella scorsa stagione.

Di cosa parla “Tu mi piaci tanto”

Il brano di Sayf si basa su una raffica di immagini e riferimenti che si susseguono velocemente, accompagnati da un ritornello immediato e coinvolgente.

È un vero e proprio ritratto dell’Italia contemporanea, che cattura la disillusione tipica delle generazioni più giovani, mescolando eventi drammatici come le alluvioni in Liguria e in Emilia, la guerra, le proteste in piazza, il trionfo azzurro ai Mondiali del 2006, un famoso aforisma di Silvio Berlusconi (citato in modo indiretto), fino alla tragica fine di Luigi Tenco proprio al Festival di Sanremo nel 1967.

Sullo sfondo scorre però la quotidianità: il lavoro di tutti i giorni, la spinta a lasciare un segno, la voglia di dimostrare qualcosa. E soprattutto torna ciclicamente l’amore, celebrato nel ritornello, con quel desiderio profondo di costruire un mondo un po’ migliore per chi verrà dopo di noi. Il tutto si chiude con una domanda che lascia il segno, quasi esistenziale: “Tu con chi rimani?”.

Il testo della canzone di Sayf

Tu, figlio di un muratore

L’Emilia che si allaga

E la Liguria pure

E intanto che si ride

E che si fa l’amore

Le tue tasse vanno spese

In un hotel a ore

lo,

Amando a modo mio

Ho sbagliato tante cose

E tante mode non le seguo lo,

Amando a modo mio

Avrei voluto darti

Meno cuore, amore mio

E allora

Corri contro il tempo

Che il denaro non ti aspetta

E cosa vuoi che sia la fretta

Su una macchina che scheggia

E non mi vedrai alla finestra

A farti una serenata

Perché il mondo non si ferma

Ma non ho fiato più

Rallenta

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L’Italia è tristemente nota

per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

“L’italia è il paese che amo”

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio

Schiaccerò quelli degli altri

Così giocherà da solo

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Rip. ritornello

Ho fatto una canzonetta

È un fiore su una camionetta

E le botte delle piazze

Le dimentichiamo

Ho fatto una canzonetta

Spero che non vi spaventi

Che possiamo ripartire

Tutti a mano, a mano

Rip. ritornello