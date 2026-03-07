  • News24
Sala della sibilla

Festa della Donna, al Priamar di Savona successo per “Non per grazia ricevuta”

"Un momento di riflessione e cultura dedicato alle storie, alle lotte e alla dignità delle donne, attraverso parole e musica in dialogo con l’opera di Fabrizio De André"

Generico marzo 2026

Savona. In occasione delle celebrazioni in vista della Giornata internazionale dei diritti delle donne, ieri pomeriggio alla Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar di Savona si è svolta l’iniziativa “Non per grazia ricevuta, le voci delle donne per Faber tra fatica, lotte, resistenza e dignità”, organizzata da Cgil Savona e Spi Cgil Liguria e Savona.

“Un momento di riflessione e cultura dedicato alle storie, alle lotte e alla dignità delle donne, attraverso parole e musica in dialogo con l’opera di Fabrizio De André”.

Le interpretazioni musicali di Chiara Effe e Federico Sirianni hanno accompagnato il pubblico in un percorso tra memoria, impegno e diritti.

Un’iniziativa che ha voluto ricordare come “le conquiste delle donne siano mai state il risultato di battaglie, resistenza e partecipazioni”.

