Escursionista si ferisce nei boschi tra Magliolo e Giustenice: soccorso dall’elicottero

Magliolo/Giustenice. E’ stato soccorso da Drago l’escursionista di 30 anni che, questa mattina, è rimasto ferito durante una camminata sulle alture tra Magliolo e Giustenice.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 13. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Magliolo e una della Croce Bianca di Spotorno, oltre al 118, ai vigili del fuoco e al soccorso alpino.

La zona, piuttosto impervia, ha costretto i soccorritori a chiedere il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Dopo aver caricato a bordo il ferito, il mezzo areo lo ha trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.