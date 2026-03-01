  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Escursionista si ferisce nei boschi tra Magliolo e Giustenice: soccorso dall’elicottero

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Magliolo e una della Croce Bianca di Spotorno, oltre al 118, ai vigili del fuoco e al soccorso alpino

vigili del fuoco elisoccorso drago elicottero

Magliolo/Giustenice. E’ stato soccorso da Drago l’escursionista di 30 anni che, questa mattina, è rimasto ferito durante una camminata sulle alture tra Magliolo e Giustenice.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 13. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Magliolo e una della Croce Bianca di Spotorno, oltre al 118, ai vigili del fuoco e al soccorso alpino.

La zona, piuttosto impervia, ha costretto i soccorritori a chiedere il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Dopo aver caricato a bordo il ferito, il mezzo areo lo ha trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.