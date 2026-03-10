Epidemiologia in Valbormida, il Consiglio regionale approva il finanziamento di uno studio aggiornato

Valbormida. Studio epidemiologico, il Consiglio regionale approva all’unanimità la mozione presentata da Stefano Giordano (Mov5stelle) e modificata dopo una consultazione del firmatario con gli altri gruppi (tra cui Roberto Arboscello per il Pd e Jan Casella per Avs). Il provvedimento ha ottenuto parere favorevole anche dall’assessore alla sanità Massimo Nicolò.

Il documento impegna la Giunta a promuovere e finanziare uno studio epidemiologico indipendente sulla popolazione residente in Valbormida. Lo studio dovrà analizzare: l’andamento storico e attuale delle principali patologie oncologiche, respiratorie, cardiovascolari e endocrine; eventuali eccessi di incidenza o mortalità rispetto alle medie regionali e nazionali; la possibile correlazione con fattori ambientali pregressi e attuali.

Il documento impegna inoltre la Giunta a coinvolgere enti scientifici terzi e qualificati per garantire indipendenza, rigore metodologico e trasparenza; a rendere pubblici e facilmente accessibili i risultati dello studio, prevedendo momenti di restituzione pubblica nei territori interessati. La mozione impegna infine la Giunta ad attivare un tavolo permanente di confronto con enti locali, Arpal, Asl competenti e rappresentanze dei cittadini, per monitorare in modo continuativo lo stato ambientale e sanitario dell’area.

L‘assessore Giacomo Giampedrone in sede di dibattimento ha chiesto di separare la questione dalla realizzazione del termovalorizzatore, visto che non c’è ancora un progetto sulle aree di quel territorio, proponendo un documento condiviso con l’impegno ad avviare lo studio epidemiologico in Valbormida.