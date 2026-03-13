Enduro e motocross, le ragazze del Motoclub Fuoringiro Savona continuano a conquistare successi

Viareggio. Sabato 7 e domenica 8 marzo si sono svolti a Viareggio, in Toscana, i primi due round del Campionato Italiano Assoluti – Coppa Italia 2026 della Federazione Motociclistica Italiana, per quanto riguarda l’Enduro.

In attesa del rientro di Lorenzo Moretti, ancora fermo per infortunio, il Motoclub Fuoringiro Savona ha schierato la coppia di giovani pilotesse Aurora Pittaluga e Athena Magliolo. La gara prevedeva 4 prove speciali per giro (2 Cross Test, 1 Enduro Test e 1 Extreme Test), ripetute per 3 giri in ciascuna delle due giornate.

Sabato Magliolo ha chiuso al 3° posto, mentre Pittaluga – attardata da un problema tecnico – si è classificata 4°. Domenica: Pittaluga 3°, Magliolo 5°.

Il risultato finale del weekend: 3° posto per Aurora Pittaluga, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, e 4° posto per Athena Magliolo, al suo esordio nel massimo campionato italiano.

Passando al Motocross, sul tracciato di Chignolo Po, in Lombardia, si è disputata la prima tappa del Campionato Nord-Ovest Motornext. Barbara Bonifacino, in sella a KTM, ha conquistato il 3° posto nella classe femminile. Molto bene anche Francesca Versaci, al rientro alle gare dopo una lunga assenza: ha concluso 6ª su 18 pilotesse.

Alberto Pinetto in grande spolvero, conquista il 3° posto finale nella classe Esordienti 2T mentre suo padre, Giovanni B. Pinetto, si porta a casa un ottimo 8° posto finale nella classe Esordienti Over50.

Trial. Al Borilli Offroad Park di Pietramurata, in Trentino, si è svolta la prima tappa del Trofeo Master Beta. Federico Delfino ha chiuso 4° nella categoria Tr4.

Aurora Pittaluga e Athena Magliolo