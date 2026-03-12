Emigrazione, l’assessore regionale Ripamonti a Buenos Aires per il progetto “Lanterna – Luca dei liguri nel mondo”

Buenos Aires. Persegue in Argentina, a Buenos Aires, la missione in Sud America dell’assessore regionale all’Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti, nell’ambito del progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”, l’iniziativa promossa da Regione Liguria per rafforzare il legame culturale, identitario ed economico con le comunità liguri oltreoceano.

La giornata è iniziata con la visita al Congreso Nacional, dove l’assessore ha incontrato la deputata Antonela Giampieri e il Sottosegretario alle Relazioni Internazionali della Città di Buenos Aires, presso il Palacio de Gobierno, un incontro utile per approfondire le opportunità di collaborazione tra la Liguria e la capitale argentina e illustrare il progetto Lanterna – Luce dei Liguri nel mondo.

La mattinata è poi proseguita alla Legislatura della Città di Buenos Aires, accompagnati dalla deputata Gimena Villafruela, dove l’assessore ha preso parte a un momento molto significativo dedicato ai 125 anni dell’AGACU – Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos, storica associazione che da oltre un secolo mantiene vive le radici e la cultura ligure in Argentina. In occasione di questo importante anniversario, Regione Liguria ha finanziato il progetto editoriale che raccoglie 125 anni di storia dell’associazione, dalla sua fondazione ad oggi.

Questo importante anniversario è stato celebrato, alla presenza anche del giornalista e divulgatore gastronomico Pietro Sorba, con lo svelamento della targa commemorativa e la consegna del Sale della Liguria, un progetto che nasce dalla collaborazione con l’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale. Un gesto simbolico ma ricco di significato: il Sale della Liguria rappresenta, infatti, la storia e le antiche rotte commerciali che collegavano la Liguria con l’Europa, trasformando oggi questa tradizione in uno strumento di promozione della regione nel mondo.

“Oggi abbiamo incontrato l’amministrazione di Buenos Aires e il sottosegretario che si occuperà del progetto della Lanterna – dichiara l’assessore Ripamonti – ed è stato un incontro molto proficuo. Ora parte tutto l’iter affinché anche Buenos Aires, dopo Poços de Caldas, abbia la sua Lanterna e siamo fiduciosi che questo avvenga in tempi rapidi. Questa città custodisce da sempre un legame con l’Italia e con la Liguria, testimoniato dalla forte presenza della comunità ligure e dalle tante tradizioni che ancora oggi vengono tramandate. Il progetto Lanterna vuole proprio valorizzare questo patrimonio di storia, identità e relazioni, rafforzando i rapporti tra la nostra regione e le comunità liguri nel mondo, che rappresentano un ponte culturale ed economico di grande valore”.

“È stata una giornata emozionante – commenta Sergio Brignardelli, presidente dell’AGACU – con tanti liguri arrivati qui dal Paraguay, dall’Uruguay e da tante altre località per conoscere questo progetto e realizzare al più presto una Lanterna anche qui a Buenos Aires, simbolo del profondo legame con la Liguria”.

Nel pomeriggio la delegazione si è spostata presso la sede dell’AGACU, dove l’assessore Ripamonti ha incontrato le associazioni liguri presenti in Argentina. La giornata si è conclusa con un appuntamento molto sentito per la cultura argentina: la partita tra Boca Juniors e San Lorenzo. Il quartiere La Boca, dove è nato il Boca Juniors, è storicamente legato alla comunità genovese emigrata in Argentina. Non a caso i tifosi del Boca sono chiamati “xeneizes”, proprio in onore delle loro radici liguri.