Giorno 2

Emigrazione, assessore Ripamonti in Sud America: seconda tappa per il progetto “Lanterna – luce dei liguri nel mondo”

"Visitare luoghi come questa storica fazenda significa toccare con mano una parte importante della storia dell'emigrazione italiana"

Generico marzo 2026

Liguria. Seconda giornata della missione istituzionale dell’assessore all’Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti in Sud America legata al progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”, l’iniziativa promossa da Regione Liguria per rafforzare il legame culturale, identitario ed economico con le comunità liguri oltreoceano.

Tappa a Poços de Caldas, nello Stato di Minas Gerais, una città storica del Brasile meridionale conosciuta per le sue acque termali, per il turismo e per il forte legame con le comunità di origine italiana.

La giornata è iniziata con la visita alla Fazenda Marianna, storica azienda agricola situata a São Sebastião e gestita da Eduardo Carvalho, una realtà che vanta oltre cento anni di storia e che rappresenta una parte importante della tradizione brasiliana legata alla produzione del caffè.

Il caffè, infatti, è uno dei fili che più profondamente unisce Italia e Brasile. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento milioni di italiani emigrarono in Brasile, anche dalla Liguria, e tanti lavorarono proprio nelle piantagioni di caffè contribuendo allo sviluppo economico e sociale di questo Paese.

“Visitare luoghi come questa storica fazenda – ha dichiarato l’assessore Ripamonti – significa toccare con mano una parte importante della storia dell’emigrazione italiana. Il caffè è stato uno dei simboli del lavoro e del sacrificio di tanti nostri connazionali che hanno contribuito alla crescita del Brasile. Ed è stato interessante scoprire che le macchine oggi usate nella produzione del caffè in Brasile provengono proprio da quelle usate per le colture di olivo in Italia. Con il progetto Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo vogliamo rafforzare il legame con queste comunità, valorizzando le radici comuni e costruendo nuove opportunità di collaborazione culturale ed economica tra la Liguria e i territori che hanno accolto i nostri emigrati. Un ringraziamento particolare va all’associazione Circulo Italo-Brasileiro do Minas Gerais, alla presidente Elaine Piva, ad Alberto Cisico e all’architetto Andre Luiz Civitarese, che hanno organizzato e ci hanno accompagnato in questa giornata di incontri”.

Successivamente la visita è proseguita nel centro di Poços de Caldas, con una tappa al Parque do Cristo, uno dei punti panoramici più suggestivi della città, e l’incontro con alcune realtà locali, in vista dell’inaugurazione della prima Lanterna, simbolo del legame con le comunità della Liguria nel mondo.

