Elezioni per la Rsu del Vado Reefer Terminal, Uiltrasporti primo sindacato

Vado Ligure. E’ la Uiltrasporti l’organizzazione sindacale più votata in occasione delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale del Vado Reefer Terminal svoltesi lo scorso 27 febbraio.

Per la nuova Rsu hanno votato 109 lavoratori su 123 aventi diritto, pari all’88,64 per cento del totale.

La lista Uiltrasporti ha ottenuto 61 voti, seguita dalla lista Fit-Cisl con 22 voti e dalla lista Filt-Cgil con 21 voti. Le schede nulle sono state due e le bianche tre.

“Vogliamo ringraziare tutti i lavoratori/ci della Reefer Terminal per la fiducia riposta nella nostra organizzazione sindacale, la quale si impegna a far sì che i loro diritti e rivendicazioni possano trovare risposte positive a partire dalla sicurezza sul lavoro”, dicono dalla segreteria di Uiltrasporti Savona.