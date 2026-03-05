La Liguria punta a potenziare l’educazione finanziaria nelle scuole. È stato firmato in mattinata un nuovo protocollo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana, per mettere a punto un piano finalizzato a rafforzare le conoscenze finanziarie dei giovani liguri.

Alla firma dell’intesa erano presenti anche gli studenti appartenenti all’IIS Einaudi-Casaregis-Galilei di Genova all’ente di formazione IeFP CIOFS-FP.

Educazione finanziaria, le competenze dei liguri

Secondo l’Edufin Index 2024 la Liguria è l’unica regione in Italia a non presentare divari di genere nelle competenze economico finanziarie, con uomini e donne che mostrano lo stesso livello di preparazione, pari a 57 punti, un valore superiore alla media nazionale di 56. Guardando al punteggio complessivo dell’Edufin Index regionale, pari a 57, la Liguria si colloca tra i territori più avanzati nel Paese pur restando sotto la soglia di sufficienza (60) fissata dall’indagine.

Il Behavioural Index, che valuta i comportamenti finanziari concreti (gestione del denaro, risparmio, pianificazione), raggiunge 58 punti, mentre l’Awareness Index, legato alle conoscenze teoriche, si attesta a 56. Significativo anche il dato riferito ai giovani: i liguri tra i 18 e i 34 anni mostrano un livello di competenze pari a 56 punti, superiore ai loro coetanei italiani che si fermano a 52, seppur ancora lontano dalla sufficienza.

“Abbiamo voluto presentare questo accordo nella settimana di avvicinamento all’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, per sottolineare l’importanza dell’educazione finanziaria fin dai banchi di scuola come strumento capace di garantire reali pari opportunità e contribuire alla costruzione di una società più equa, libera dal gender gap ma anche dal drammatico fenomeno della violenza economica – spiega la vicepresidente della Liguria con delega alla scuola e alle pari opportunità Simona Ferro –. Puntare sull’educazione e sulle competenze significa investire sul futuro dei nostri cittadini e delle nostre cittadine”.

“Questo protocollo ci permette di costruire un piano organico e duraturo per rafforzare le competenze economiche dei giovani liguri – aggiunge Giovanna Boggio Robutti, direttrice della fondazione presieduta da Stefano Lucchini –. il territorio ha sicuramente grandi potenzialità e un modello virtuoso per quanto riguarda la parità di genere e l’educazione finanziaria. Il nostro impegno è trasformare questi risultati in opportunità educative per tutte le scuole della Regione”.

Un percorso condiviso per arrivare nelle scuole

FEduF, Regione Liguria e USR Liguria collaboreranno per offrire alle scuole percorsi formativi dedicati agli studenti, iniziative di aggiornamento per i docenti, laboratori tematici sulla cittadinanza economica, la gestione responsabile del denaro, la sostenibilità e l’imprenditorialità, oltre a progetti realizzati in collaborazione con enti locali, università e realtà del terzo settore.

“L’educazione finanziaria, nuova competenza dell’educazione civica, è parte integrante della formazione del cittadino – conclude Antimo Ponticiello, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria – grazie a questa collaborazione offriremo alle scuole percorsi efficaci, capaci di aumentare consapevolezza, responsabilità e capacità decisionale degli studenti”.