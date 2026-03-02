Finale Ligure si conferma protagonista dell’alta cucina grazie a Massimo Buschini, pizzaiolo considerato tra i “pizzaioli dei Vip”, e allo chef Simone Piranda, anche lui noto come “chef dei Vip”. I due professionisti, che insieme gestiscono la cucina e la pizzeria del ristorante “La Piazza”, sono stati tra gli interpreti culinari degli eventi esclusivi legati alla settimana del Festival di Sanremo.

Durante le serate più glamour della città dei fiori, Buschini e Piranda hanno proposto creazioni d’eccellenza, tra cui una pizza al caviale Beluga impreziosita da foglia d’oro, diventata uno dei piatti più fotografati e apprezzati dagli ospiti presenti. Una proposta che unisce tecnica, qualità delle materie prime e una forte identità gastronomica, portando la tradizione italiana verso una dimensione gourmet di altissimo livello.

Tra i VIP che hanno potuto degustare le loro specialità figurano nomi noti del panorama nazionale e internazionale come la top model Bianca Balti, l’attore e comico Lillo Petrolo, i cantanti Gianluca Grignani, Giusi Ferreri, Blind e WELO, oltre ad altri volti noti del mondo dello spettacolo. Con molti di loro, i due professionisti finalesi hanno immortalato l’incontro in scatti fotografici che testimoniano il successo dell’esperienza.

Per Buschini e Piranda non si tratta solo di cucinare per personaggi famosi, ma di rappresentare il territorio. “Portare il nome di Finale Ligure in un contesto prestigioso come quello di Sanremo è per noi motivo di grande orgoglio”, raccontano. “Il nostro obiettivo è valorizzare la qualità italiana e ligure, proponendo un’esperienza che unisca tradizione e innovazione”.

La partecipazione agli eventi collaterali del Festival rappresenta un ulteriore riconoscimento per due professionisti che, con passione e dedizione, continuano a far parlare di sé ben oltre i confini locali. Un successo che rende orgogliosa l’intera comunità di Finale Ligure e conferma come talento, lavoro di squadra e visione possano trasformare una semplice pizza in un’esperienza da red carpet.