Eccellenza, Pietra Ligure – Rivasamba LIVE: vietato sbagliare per rimanere in corsa

PIETRA LIGURE 0-0 RIVASAMBA ; Campomorone 1-0 Millesimo

29′ Cambia il punteggio a Begato: Campomorone in vantaggio con gol di Giacobbe.

28′ Sogno perde una palla velenosa, il Rivasamba riparte e Gasco spende fallo e ammonizione. Primo cartellino del match.

27′ Cross morbido di Giglio, provvidenziale anticipo di Sanguineti su Iorio. Poi nuovo traversone dal lato opposto, la difesa del Rivasamba si rifugia in corner.

23′ Stessa azione, tre opportunità per il Pietra. Prima un cross basso di Rovere verso il secondo palo ma non arriva nessun compagno a colpire, poi una grande giocata di Sogno parata dal portiere e infine la ribattuta di Rovere deviata in corner.

20′ Ci prova Rovere con un mancino al confine dell’area di rigore. Doppio rimpallo e pallone allontanato dalla difesa ospite.

18′ Non si sblocca il risultato nemmeno tra Campomorone e Millesimo. Per ora tutto invariato in classifica.

15′ Pietra minaccioso da corner. Battuta a uscire di Odasso, si coordina Giglio che trova però la respinta di Sinatra.

13′ Attacca il Pietra. Pallone rasoterra a cercare Sogno che però è ben marcato e non riesce a calciare bene, respinge Matteo De Filippi.

10′ Chance enorme per il Rivasamba. Discesa sulla sinistra di Edoardo De Filippi che poi trova il cross basso per De Rigo. Esce Vernice che però non trattiene, il pallone rimane in zona pericolosa ma l’11 non riesce a ribadire in rete a causa della chiusura di Odasso che poi allontana. Si salva il Pietra.

8′ Si gira bene De Rigo che cerca di innescare il movimento di Villa, copre bene Gasco che già poco prima si era reso protagonista di un ottimo intervento.

5′ Il Rivasamba risponde con un pallone pericoloso che giunge in area di rigore nella zona di Villa. L’attaccante cerca di colpire ma trova la respinta di un difensore. Gli ospiti chiedono il tocco con il braccio ma per l’arbitro non c’è nulla.

4′ Altra grande opportunità per il Pietra che prima va al tiro con Sogno, poi riconquista sulla trequarti. Servito Iorio che mette un cross basso per Rovere sul secondo palo, il capitano biancoceleste conclude sull’esterno della rete.

2′ Occasione per il Pietra con una punizione laterale dalla trequarti. Cross insidioso, spizza Ravoncoli ma poi Gasco manca l’appuntamento col pallone.

Primo possesso per il Pietra, si comincia!

Primo Tempo

Dopo Sanremo, una piccola novità nella playlist musicale del De Vincenzi con l’inserimento della canzone “Che fastidio”. La speranza delle due squadre è di non esclamare questa frase a fine partita.

Un po’ di cambi nel Pietra Ligure rispetto alla vittoria per 0-1 sull’Athletic. Parte titolare Santiago Sogno. Tornano anche Ravoncoli, Odasso, Iorio e Pavese. Panchina dunque per Insolito e Dominici pronti a subentrare, oltre che per il veterano biancoceleste Pili.

Nel Rivasamba invece solo una modifica di formazione. Al posto di Queirolo, indisponibile, gioca Sanguineti. Per il resto confermata la squadra che ha battuto 2-0 la Carcarese.

Le formazioni

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 6 Leo, 8 Giglio, 10 Rovere, 11 Sogno, 13 Iorio, 15 Pavese, 20 Fatnassi. A disposizione: 12 Duberti, 3 Pili, 7 Insolito, 9 Dominici, 14 Faedo, 16 Siriu, 17 Malagrida, 18 Santanocito, 19 Prudente. Allenatore: Andrea Moraglia.

Rivasamba: 1 Cammarota, 2 Garbarino, 3 M. De Filippi, 4 Sanguineti, 5 Firenze, 6 Sinatra, 7 E. De Filippi, 8 Linale, 9 Villa, 10 Cusato, 11 De Rigo. A disposizione: 12 Cervone, 13 Santinelli, 14 Tassotti, 15 Bacigalupo, 16 Ruffino, 17 Bartolozzi, 18 Diakhate, 19 Xhindi, 20 Mirto. Allenatore: Luca Ghio.

L’avvicinamento

È una domenica speciale per il campionato di Eccellenza. Il Millesimo capolista va in trasferta contro il Campomorone quinto in classifica, mentre il Pietra Ligure secondo e il Rivasamba terzo si sfidano al De Vincenzi. I nostri occhi saranno principalmente puntati su quest’ultima partita, ma vi aggiorneremo in diretta anche su quello che accadrà a Begato.

Appuntamento delicato per la classifica perché ormai ci si avvicina alla fine della stagione: con oggi, mancano sette giornate. Il distacco dei biancocelesti dal primo posto è di 5 punti, quello del Rivasamba di 7. Insomma, una delle due stasera potrebbe essere fuori dai giochi per il titolo. Il Pietra viene da due vittorie, mentre il Rivasamba nonostante il cambio di allenatore di poche settimane fa (da Maisano a Ghio) non perde dal 18 gennaio. Entrambe non hanno un grande score negli scontri diretti: il Pietra ha totalizzato 9 punti su 24 disponibili, i genovesi 7 su 18.

La classifica prima di questo turno

Classifica: Millesimo 51, Pietra Ligure 46, Rivasamba 44, Busalla 39, Campomorone 38, Fezzanese 36, Genova Calcio 30, Carcarese 29, Arenzano 28, Voltrese e Golfoparadiso 25, Molassana e Athletic 24, Bogliasco 22, S.F. Loano 18, Sporting Taggia 15.