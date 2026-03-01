Eccellenza. Punteggio tennistico tra Millesimo e Sporting Taggia, i padroni di casa mantengono il distacco in vetta

MILLESIMO – SPORTING TAGGIA SANREMO 6 – 1 (2′ Piccardo M., 5′, 81′ Piccardo S., 30′ Latini, 36′ Totaro, 80′ Ze Francis; 47′ Pellicanò)

Ore 16:52 termina il match con il risultato dii 6 a 1. Un primo tempo dominato dalla formazione di mister Macchia che é riuscita a segnare 4 reti nei primi 45 minuti. Al rientro dagli spogliatoi lo Sporting Taggia é riuscito a trovare la rete con Pellicanò e ha provato a rendersi pericoloso diverse volte. Il Millesimo, poi, dopo un inizio di seconda frazione in cui ha perso attenzione, si é ripreso e negli ultimi minuti è riuscito a trovare altre due reti; una di queste con Ze Francis che ha segnato la sua prima rete in giallorosso all’80esimo minuto.

39′ Entra Panaro ed esce il capitano Gallo

37′ Entra Perovic ed esce Piccardo M.

36′ GOOOL!!! Piccardo S. recupera subito palla e dalla tre quarti con un pallonetto sorprende il portiere, grazie alla traversa segna la sua doppietta personale

34′ GOOOL!!! Ze Francis calcia da dentro l’area e segna il 5 a 1 dopo un errore di Ciccia pressato da Piccardo S.

30′ Ze Francis crossa dalla destra, in area impatta il pallone Piccardo S. che non riesce a trovare lo specchio della porta

28′ Esce Villar ed entra Nacci

27′ Altra occasione per lo Sporting Taggia con Cassini che calcia ma il tiro è centrale e Canevari riesce a bloccare la conclusione

22′ Grande occasione per gli ospiti con Celella che si trova solo davanti al portiere ma calcia a lato della rete

19′ Sempre i padroni di casa che dominano il match e mantengono il possesso palla, mentre lo Sporting Taggia fatica a sviluppare il proprio gioco

13′ Occasione per il Millesimo con Villar che entra in area, si accentra e calcia a giro ma la palla termina a lato

9′ Entra Bove ed esce Bovio per il Millesimo

8′ Ammonizione per la panchina dello Sporting Taggia dopo alcune proteste per un presunto rigore

2′ GOOOL!!! Pellicanò riesce a trovare la rete con un tiro dal limite dell’area piccola

Ore 16:07 inizia il secondo tempo. Entrano Ze Francis e Cappellari ed escono Totaro e Lazzaretti mentre per lo Sporting Taggia entrano Falcone, Cava, Cassini al posto di Avandro, Romeo, Grisi

SECONDO TEMPO

Ore 15:51 termina la prima frazione di gioco

38′ Facello ci prova dopo aver ricevuto da Villar ma non centra lo specchio della porta; in questa fase i padroni di casa stanno dominando mentre gli ospiti si trovano in difficoltà e non riescono a rendersi pericolosi

36′ GOOOL!!! Totaro si inserisce e calcia da posizione defilata segnando il 4 a 0

30′ GOOOL!!! Dopo un corner di Villar, Latini colpisce di testa e insacca il pallone in rete

26′ Altra occasione con Totaro che si trova con una palla sporca davanti a Ciccia ma la palla termina alta

24′ Ancora Totaro che prova una conclusione rasoterra, ma Ciccia riesce ad intervenire e deviare in angolo

17′ Occasione per il Millesimo con Totaro che calcia dopo aver ricevuto da Bovio, ma Ciccia devia in corner

16′ Dopo le due reti iniziali anche gli ospiti provano ad impensierire la difesa avversaria

11′ Ci prova Pellicanò dalla distanza con una conclusione che termina a lato

5′ GOOOL!!! Raddoppio per i padroni di casa con Piccardo S. che riceve da Bovio, si trova a tu per tu con Ciccia, calcia e segna il 2 a 0

2′ GOOOL!!! Passa subito in vantaggio il Millesimo con un cross di Piccardo S. per il fratello che accompagna la palla in rete

Calcio d’inizio ore 15:06, con il Millesimo in bianco e gli ospiti in rosso

In questa domenica, presso lo stadio “B.Viglino”, si affronteranno Millesimo e Sporting Taggia Sanremo, rispettivamente in prima e ultima posizione. Un turno che, vista la classifica, sembra favorevole per la formazione giallorossa ma che non deve sottovalutare. La squadra di casa, reduce dalla vittoria per 1 a 0, cercherà i 3 punti per aumentare o mantenere il distacco sul Pietra Ligure. Gli ospiti, che arrivano da due sconfitte, tenteranno di contrastare la formazione di mister Macchia e trovare un risultato positivo. Il match avrà inizio alle ore 15:00 e sarà diretto da Fraticelli Giacomo (GE) con Ermini Anton Giulio (GE) e Scandale Palmiro (GE).

FORMAZIONI

Millesimo: Canevari, Siri, Piccardo M., Latini, Facello, Vittori, Totaro, Lazzaretti, Piccardo S., Villar (C), Bovio. A disposizione: Bova, Cappellari, Cigliutti, Bove, Gadau, Perovic, Ze Francis, Nacci, Sicca. Allenatore: Fabio Macchia

Sporting Taggia: Ciccia, Moglan, Romeo, Negro, Colantonio, Alasia, Celella, Gallo (C), Avandro, Pellicanò, Grisi. A disposizione: Frenna, Panaro, Ciccone, Falcone, Cava, Cassini, Baracco, Peirano. Allenatore: Andrea Caverzan