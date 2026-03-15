Eccellenza, il Millesimo ipoteca il campionato: +8 sul Pietra Ligure a cinque dal termine

Domenica probabilmente spartiacque per il campionato di Eccellenza. Il Millesimo si porta a +8 sul Pietra Ligure. Un vantaggio considerevole visto che sono soltanto 15 i punti rimasti a disposizione visto che mancano cinque turni al termine della regular season.

I giallorossi hanno superato 2-1 il Bogliasco al Viglino. Il primo tempo si è chiuso 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di Facello al 26′. Al quinto del secondo tempo, i genovesi hanno pareggiato con Mura. Al 65′ il goal di Totaro ha portato gli ennesimi tre punti per la squadra di Macchia.

Il Pietra Ligure ha sulla carta un calendario favorevole ma fallisce il primo match che avrebbe potuto dare il via a un filotto, unico modo per sperare di erodere punti alla capolista. Così non è stato e lo “scherzetto” dell’ex mister Matteo Cocco potrebbe costare il campionato. L’Arenzano si è imposto 2 a 1. I rivieraschi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con Santanocito. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno segnato con Battaglia al 58′ e con Sakhi all’89’.

Le speranza di rimonta del Pietra Ligure rimangono aggrappate a un percorso, sulla carta, più agevole rispetto al Millesimo. Ma questa domenica dimostra ancora una volta quanto tutte le partite possano nascondere insidie, in particolar modo quando ogni singolo punto diventa prezioso per raggiungere l’obiettivo.

Calendario Millesimo: Molassana (trasferta). S.F. Loano (casa), Fezzanese (trasferta), Golfoparadiso (casa), Rivasamba (trasferta)

Calendario Pietra Ligure: Busalla (casa), Sporting Taggia (trasferta), Voltrese (casa), S.F. Loano (trasferta), Bogliasco (casa).

Le formazioni di Millesimo-Bogliasco e Arenzano-Pietra Ligure

Arenzano: Faggiano, Prisco, Agostino, Lagorio, Bonanno, Genduso, Ghinassi, Castiglione, Battaglia, Pastorino, Pellicciari A disposizione: Tredici, Thellung, Secco, Baroni, Bruzzone, A. Sakhi, Croce, Carrega, Cicirello Allenatore: Matteo Cocco.

Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Ravoncoli, Leo, Insolito, Giglio, Dominici, Malagrida, Santanocito, Prudente, Fatnassi A disposizione: Duberti, Massa, Odasso, Rovere, Iorio, Aicardi, Faedo, Pavese, Siriu Allenatore: Andreea Moraglia.

Millesimo: Canevari, Siri, Cappellari, Facello, Latini, Vittori, Totaro, Lazzaretti, Piccardo S, Villar, Nacci. A disposizione: 12 Bova, 13 Cigliutti, 14 Sicca, 15 Bove, 16 Camara, 17 Delfino, 18 Ze Francis, 19 Bovio, 20 Gaudino. Allenatore: Fabio Macchia.

Bogliasco: Caruso, Carta, Sciaccaluga, Scala, Lorefice, Pomo, Rizzo, Traverso, Mura, Scarfò, Moltedo. A disposizione: Mora, Mattioli, Guidotti, Reffo, Delpino, Consoli, Oliveri, Sighieri, Gherardi.