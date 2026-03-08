Eccellenza, il live di Carcarese-Fezzanese: al Corrent si lotta per salvezza e playoff

CARCARESE-FEZZANESE 0-1 (17’ Morelli)

26’ Giallo a Prato fallosa al limite su S. Corrado

24’ Grande occasione per la Carcarese! Cross di Brovida dalla sinistra, tocca Chiarlone, la palla arriva a Cancellara che calcia dal limite dell’area piccola: la palla si stampa sul palo interno e ritorna in campo dove la difesa spazza

21’ S. Corrado dalla destra la passa a Scarlino che ci prova dal limite, ma manda sul fondo

17’ GOOOOOL! Alla prima occasione pericolosa la Fezzanese riesce a portarsi in vantaggio: Scarlino sulla sinistra serve in profondità Morelli, che con il mancino infila Giribaldi sul primo palo

15’ Ripartenza di Di Mattia si fa tutto il campo e al limite serve Galli che controlla e calcia, conclusione alta

11’ Brovida per Chiarlone che in area fa tunnel al difensore ma si allunga troppo il pallone, Mazzone riesce impossessarsene

5’ Zunino prova a sorprendere Mazzone con il suo mancino dal limite, conclusione potente ma fuori dalla specchio della porta

3’ Subito occasione per la Carcarese: Kosiqi di prima serve in profondità Zunino, che si inserisce tra i due difensori e a tu per tu con il portiere calcia in porta, ma Mazzone si oppone con i piedi. Sulla respinta ci prova Garcia dalla distanza, ma manda alto

Si parte alle 15:02, calcio d’inizio per la Fezzanese

Carcare. Tornare a fare punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout, è questo l’obiettivo della Carcarese che oggi pomeriggio al Corrent affronterà la Fezzanese. Fischio d’inizio alle 15:00.

I biancorossi vogliono subito ritrovare il sorriso dopo lo stop dello scorso turno con il Rivasamba, ma sicuramente non sarà semplice date le numerose assenze e l’avversario di alto livello. Avversario, però, che hanno dimostrato di saper battere. All’andata, infatti, la Carcarese si era imposta 3 a 1: tre gol per i valbormidesi nel primo tempo, firmarti da Kosiqi, Di Mattia e Chiarlone, a nulla non è servita la rete di Bruccini su rigone ad inizio ripresa.

Un risultato che la Fezzanese cercherà di rivendicare, anche perché per continuare a sperare nei playoff è importante tornare a vincere: il quinto posto, ora occupato dal Campomorone, è distante due lunghezze, tre invece i punti dalla quarta Busalla. La lotta è ancora aperta.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Brovida, Prato, Di Mattia, Galli, Garcia, Cancellara, Kosiqi, Zunino, Chiarlone. A disp.: Sciascia, Ricci, Ghirardi, Diamanti, Berretta, Ferrero, Spozio, Poggi, Bertoni. All. Davide Girgenti

FEZZANESE: Mazzone, Nicolini, Medusei, Masi, Corrado M., Campana, Corrado S., Beccarelli, Scarlino, Cesarini, Morelli. A disp: Scopis, Vietina, Aliboni, Cappelli, Scieuzo, Costa, Bruccini, Baracchini, Fiori. All. Giulio Ponte

ARBITRO: Andrea Silvio Verdoia di Genova

ASSISTENTI: Federico Di Benedetto e Giuseppe Pasquariello di Novi Ligure