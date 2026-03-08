  • News24
Ritratto

È Roberto Zanon di Alassio la vittima dell’incidente mortale avvenuto sull’Aurelia Bis

Fatale lo schianto in moto contro un furgone: purtroppo inutili i soccorsi

Roberto Zanon Alassio

Villanova-Alassio. È l’alassino Roberto Zanon, 50 anni (classe 1975), la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella serata di ieri (7 marzo), sull’Aurelia Bis.

Una notizia che si è diffusa subito per le via di Alassio, dove Zanon era molto conosciuto per la sua attività di barista e gestore di locali: recentemente aveva gestito il bar “Sotto Vento” (oggi bar “Doc”, sotto una nuova gestione). 

Stando a quanto riferito, il 50enne stava viaggiando su una moto quando, per cause ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro un furgone.

Immediato l’intervento sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio, ma non c’è stato niente da fare: nonostante svariati minuti di massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, l’uomo è deceduto.

In seguito al sinistro, il tratto di Aurelia Bis che collega Villanova d’Albenga ad Alassio è stato chiuso per diverse ore al traffico, per permettere i rilievi del caso.

Nelle prossime ore sarà comunicati la data dei funerali. 

