Droga e fuochi d’artificio in casa, arrestato 30enne in Valbormida

Cairo Montenotte. Proseguono le attività investigative antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, un lavoro costante e spesso lontano dai riflettori che, partendo da segnalazioni e approfondimenti mirati, ha portato nei giorni scorsi all’arresto di un trentenne incensurato della Val Bormida, trovato in possesso di sostanze stupefacenti, materiale per lo spaccio e anche esplosivi.

L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità giudiziaria, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona. A eseguirla sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte, con il supporto della stazione di Carcare.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, un operaio monitorato da settimane e fino a quel momento privo di precedenti penali, i militari hanno rinvenuto circa 350 grammi di hashish, 45 grammi di cocaina – in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione – e 35 grammi di MDMA, sostanza sintetica diffusa soprattutto nei contesti dello “sballo” e potenzialmente pericolosa per la salute, in particolare quando di dubbia provenienza.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, quattro telefoni cellulari e un’agenda manoscritta contenente annotazioni ritenute riconducibili a un’attività di spaccio. Nella disponibilità del trentenne è stata inoltre trovata la somma in contanti di 6.000 euro, considerata verosimilmente provento dell’attività illecita.

Particolarmente rilevante anche il rinvenimento, nella stessa abitazione, di circa 40 chilogrammi di artifici pirotecnici di categoria F3, detenuti in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. “Si tratta – spiegano i militari – di veri e propri esplosivi, custoditi tutti assieme e senza alcuna cautela, in condizioni che avrebbero potuto causare conseguenze estremamente gravi, come un’esplosione o un incendio, con potenziale pericolo non solo per l’occupante dell’abitazione ma anche per l’intero stabile e le persone residenti nelle vicinanze”.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Savona. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione, sottolineano i Carabinieri, rappresenta l’esito di un’attività investigativa meticolosa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione di situazioni di potenziale pericolo per la collettività.