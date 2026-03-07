Dramma a Pietra Ligure, giovane precipita dal terzo piano di un bed&breakfast e muore

Pietra Ligure. Dramma questa sera (sabato 7 marzo) a Pietra Ligure, dove un uomo di 35 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di una struttura ricettiva. Il fatto si è verificato sull’Aurelia di levante, all’incirca all’altezza del distributore Tamoil.

Ancora frammentarie le informazioni disponibili. Il turista, arrivato oggi a Pietra Ligure, alloggiava insieme alla compagna. Qualche minuto prima delle 22 la tragedia: il giovane è precipitato sulla spiaggia dal terzo piano. A lanciare l’allarme sarebbe stato un altro ospite della struttura dopo aver incontrato sul pianerottolo la fidanzata: la donna gli avrebbe riferito che era “successo un casino”, con il compagno che si sarebbe lanciato volontariamente nel corso di una discussione.

Immediato l’intervento dell’automedica, dei vigili del fuoco e di un’ambulanza di Pietra Soccorso, ma al loro arrivo il giovane era già morto.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire con precisione l’accaduto.

Aggiornamenti nelle prossime ore