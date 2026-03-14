Dopo due anni di attività si scioglie la nuova Pro loco di Carcare, passo indietro del direttivo

Carcare. Si chiude dopo poco più di due anni l’esperienza della nuova Pro Loco di Carcare, rinata nell’ottobre 2023 dopo un lungo periodo di inattività. Un periodo dove non sono mancati eventi e iniziative che hanno animato il paese, ma nonostante ciò il direttivo dell’associazione ha rassegnato le proprie dimissioni.

Come spiegano gli addetti ai lavori, “la decisione è maturata nel corso dell’ultima riunione del Consiglio, quando c’è stato il passo indietro della Presidente Elisa Ferraro e della restante parte del direttivo, non essendoci più le condizioni per proseguire. In questi due anni la Pro Loco è stata parte attiva nella vita del paese, contribuendo alla realizzazione di appuntamenti come il Giugno Carcarese, la Fiera del Bestiame e numerose altre iniziative di carattere sociale, ricreativo e aggregativo. Tra i momenti più significativi va ricordato il Festival delle Pro Loco del 2024, che aveva riportato a Carcare numerose realtà associative del territorio e che avrebbe dovuto svolgersi nuovamente anche quest’anno. Alla luce della situazione attuale, la manifestazione del 23 maggio potrebbe essere ospitata in un’altra sede“.

A tal proposito il direttivo sottolinea che provvederà a comunicare formalmente il proprio scioglimento all’Unpli Provinciale, affinché possa assumere le opportune determinazioni insieme alle altre Pro Loco della Valle.

Tornando invece alle dimissioni, come proseguono dal direttivo, “alla base della decisione vi è il venir meno di quell’entusiasmo e di quel clima sereno indispensabili per portare avanti un’attività associativa di volontariato. A incidere sono state anche le continue polemiche che hanno accompagnato alcune iniziative, comprese quelle legate al Carnevale. A rendere ancora più complesso il percorso di questi due anni ha contribuito anche la mancanza di una sede e di una struttura propria, elemento che ha inevitabilmente aumentato le difficoltà organizzative e operative dell’associazione”.

“Nella serata di ieri, 13 marzo, nel corso di una riunione svoltasi in Comune, il Sindaco Rodolfo Mirri e il vicesindaco Massimo Marini hanno cercato di comprendere le ragioni della decisione, manifestando il proprio dispiacere per una conclusione che rappresenta comunque una perdita per il paese – proseguono – Il direttivo tiene inoltre a sottolineare che tutte le iniziative promosse in questi due anni sono sempre state pensate con l’obiettivo di animare il paese e favorire il commercio locale, portando persone, presenza e occasioni di partecipazione a beneficio dell’intera Carcare, e mai con l’intento di fare concorrenza a qualcuno, come talvolta si è voluto far credere. Il direttivo ha inoltre dovuto affrontare anche situazioni ereditate dalla precedente gestione. In particolare è stato saldato il debito nei confronti del Comune di Carcare ed è attualmente in corso la definizione della posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di lasciare l’associazione in una situazione contabile chiara, ordinata e positiva. Si chiude dunque una parentesi importante per Carcare, fatta di impegno, volontariato, eventi, sacrifici e tanti bei ricordi. Un’esperienza che, pur tra difficoltà e incomprensioni, ha segnato il ritorno di una Pro Loco attiva nel paese e che lascia in eredità attività realizzate, conti sistemati e la consapevolezza di aver cercato di dare un contributo concreto alla vita di Carcare”.

Il sindaco, Rodolfo Mirri, molto rammaricato, afferma che si impegnerà “a riunire le associazioni carcaresi per trovare almeno un esponente di ognuna di esse e creare un gruppo che possa traghettare la Pro loco all’elezione del nuovo mandato in programma il prossimo autunno. Lunedì contatterò l’Unpli provinciale per sapere se è possibile agire in questo modo, così da salvare l’ormai imminente stagione di eventi”.