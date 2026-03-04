Savona. In occasione della Giornata internazionale della Donna, la Sezione Soci Coop Liguria di Savona e il CPIA – Centro di Formazione Permanente per Adulti “M. Dansoko” presentano il videoracconto “Donne senza frontiere: cinque storie di madri a scuola”.

L’appuntamento, che rientra nel programma di iniziative del Comune di Savona, è per venerdì 6 marzo 2026, alle 16,30 nella Sala Punto d’incontro Coop del C.C. Il Gabbiano – Via Baracca 1r (4° piano).

Il video racconta l’esperienza di cinque donne, una delle quali è una lavoratrice di Coop Liguria, che nonostante tutte le difficoltà connesse alla vita adulta frequentano le lezioni del CPIA con l’obiettivo di costruire un futuro più ricco di soddisfazioni e opportunità.

Alla presentazione intervengono Enrico Piazza e Nicola Bina, docenti; Mimmo Lombezzi, regista, e le protagoniste (Olena Strotska, Nataliia Horhyladze, Faith Ogala, Rachida Afhim, Rosalba Loddo) che parleranno delle proprie storie – in alcuni casi drammatiche – di riscatto ed emancipazione.

Olena e Nataliia sono rifugiate politiche provenienti dall’Ucraina, in fuga da un paese devastato dalla guerra; Rachida è un’infermiera, emigrata dal Marocco dove ha lasciato il marito e i figli, per migliorare la sua situazione economica. Faith, oltre a raccontare uno spaccato della propria esperienza, interviene contro l’inquinamento da plastica.

La quinta protagonista è la dipendente dell’Ipercoop Il Gabbiano Rosalba Loddo. “Mi ero iscritta al CPIA – racconta – per ottenere i crediti necessari per riprendere gli studi di geometra che avevo interrotto da ragazza. Ho partecipato con piacere al progetto “Donne senza Frontiere”, basato sulla mia storia e quella di altre donne coraggiose. Ho portato davanti all’obiettivo il mio vissuto, fatto di sacrifici e voglia di ribaltare una situazione difficile. Per me è l’essenza stessa dell’8 marzo: far capire che ci sono tante donne, anche non più giovanissime, di grande valore, che da sole si sobbarcano pesi inimmaginabili, dimostrando tutta la loro grinta e determinazione nel voler raggiungere obiettivi ambiziosi”.

Un’esperienza, quella sui banchi del CPIA, che ha fruttato a Rosalba una notevole soddisfazione personale, diventando anche fonte di ispirazione per tutti gli allievi. “Frequentare il CPIA è stata un’occasione di rivincita per me. Sono stata coinvolta un po’ inaspettatamente nel concorso letterario ‘Enrico Bonino’, nel quale mi sono distinta con la mia poesia ottenendo il secondo posto. Una gratificazione enorme per una persona come me che aveva abbandonato gli studi. La mia iscrizione al CPIA è stata anche merito del sostegno che mi hanno dato alcuni colleghi in Coop Liguria, in particolare l’allieva Manager risorse operative Marika Di Staso e il Direttore dell’Ipercoop Lorenzo Ricci, che mi hanno agevolata e supportata”.

La partecipazione è libera e gratuita; l’incontro si concluderà con un rinfresco.