Deve scontare 6 mesi di carcere per spaccio di stupefacenti: 39enne arrestato dalla Polizia di Savona

Savona. Nella giornata di ieri (13 marzo), a Genova, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne di origini gambiane, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona – Ufficio Esecuzioni Penali.
Il destinatario del provvedimento deve espiare la pena complessiva di 6 mesi di reclusione per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché pagare la multa di 1.200 euro.
L’uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona, è stato condotto presso il carcere di Genova Marassi, dove sconterà la pena.
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