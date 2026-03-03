Demanio, Angelo Vaccarezza (FI): “A Spotorno metodi da socialismo reale”

Liguria. “In caso di ulteriore e reiterata inerzia, da parte del Comune di Spotorno, nell’emissione dei bollettini PagoPA per il versamento dell’imposta regionale sui beni demaniali da parte di alcuni imprenditori balneari, Regione Liguria eserciterà il potere sostitutivo previsto dalla legge regionale. Anche se la giunta al momento non rileva, da un punto di vista tecnico, gli estremi per mettere in campo questo potere, ravvisando piuttosto una mancanza del Comune in materia di giustizia tributaria, quanto sta accadendo rimane di assoluta gravità”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, che ha presentato in aula questa mattina una seconda interrogazione sul tema della mancata emissione, da parte del Comune di Spotorno, dei bollettini per il versamento dell’imposta sui beni demaniali da parte di otto concessionari balneari.

In particolare, si tratta dei titolari di quegli stabilimenti che non hanno accettato di sottoscrivere le concessioni suppletive con cui il Comune ha sostituito le concessioni demaniali già in essere, considerandole decadute. All’interrogazione ha dato risposta l’assessore Marco Scajola.

“L’Amministrazione comunale – prosegue Vaccarezza – probabilmente considera queste imprese già defunte alla luce delle scelte previste dal PUD, che ridurranno pesantemente le concessioni demaniali. Quello che sta accadendo a Spotorno è l’ennesimo, triste capitolo della guerra condotta dal sindaco Fiorini nei confronti degli imprenditori balneari, con un’avversione ideologica degna del peggior socialismo reale. Un danno enorme per tutta la città, per il suo sviluppo, il suo turismo e la sua economia”.

“Se fra qualche tempo vedremo tanti barbudos in giro per la passeggiata a mare, capiremo che è arrivato il Granma ed è finalmente nata la Repubblica Socialista di Spotorno”, conclude il Consigliere di Forza Italia.