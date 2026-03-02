Débâcle Finale contro Praese, Alessi non ci sta: “Non lo digerisco, presuntuosi e atteggiamento sbagliato”

Nel momento migliore della stagione del Finale la disfatta più impattante della stagione. Sconfitta per 6-1 contro la seconda forza del campionato Praese, la più tosta da digerire in questo campionato visti i cinque gol di scarto. Dopo sei risultati utili consecutivi ed un Finale che sembrava aver trovato il ritmo di un tempo, le dichiarazioni di Alessi nel post partita non lasciano repliche.

Dure e dirette le sue parole: “Siamo stati presuntuosi, mentalmente pensavamo di essere bravi perchè venivamo da un buon periodo, ma a calcio se pensi di essere bravo e stacchi la spina questi sono i risultati. È mancato orgoglio, quel fuoco dentro per affrontare una gara alla domenica con il piglio giusto: abbiamo pagato questo“.