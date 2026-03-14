Dalla Riviera al riconoscimento del Coni: Alessandro De Blasi insignito della Palma di Bronzo al Merito Tecnico

Albenga – Alassio. Una vita dedicata allo sport, alla formazione degli atleti e alla crescita degli sport da combattimento. La Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha conferito ad Alessandro De Blasi la Palma di Bronzo al Merito Tecnico per l’anno 2024, una delle più importanti benemerenze attribuite ai tecnici sportivi italiani.

Il riconoscimento premia allenatori che nel corso della loro carriera hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dello sport e alla formazione di nuove generazioni di atleti. Un percorso che, nel caso di De Blasi, nasce e si sviluppa tra Albenga e Alassio, dove negli anni è diventato una figura di riferimento nel panorama degli sport da combattimento.

Tecnico nazionale di kickboxing e savate e vicepresidente regionale ligure della Federkombat, De Blasi ha dedicato gran parte della propria vita alla preparazione atletica e alla formazione sportiva, guidando atleti che hanno conquistato titoli italiani, europei e mondiali nei principali circuiti internazionali degli sport da ring.

La Palma di Bronzo si inserisce in un percorso costellato da altri riconoscimenti di rilievo. Nel 2018 è stato premiato come miglior coach italiano, mentre nel 2023 ha ricevuto la Stella al Merito Libertas. Più recentemente è stato inoltre insignito del titolo di Tecnico dell’Anno della Provincia di Savona, riconoscimento conferito dal Coordinamento delle Associazioni Benemerite del CONI insieme alla delegazione provinciale del CONI Savona, che lo ha inserito anche tra i cinque sportivi savonesi dell’anno.

Accanto all’impegno sportivo, De Blasi porta avanti anche un’intensa attività nel campo culturale. Laureato in Storia, dal 2009 collabora con la Fondazione Gian Maria Oddi di Albenga, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

La Palma di Bronzo al Merito Tecnico rappresenta così il riconoscimento di un impegno portato avanti nel tempo con passione, disciplina e continuità: una carriera costruita tra palestra, ring e formazione sportiva, che ha lasciato un segno nel panorama degli sport da combattimento italiani e nella comunità sportiva ligure.