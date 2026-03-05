Dal 3 agosto carte di identità cartacee non più valide, il Comune di Loano: “Prenotare per tempo l’appuntamento per richiedere la Cie”

Loano. A partire dal prossimo 3 agosto le carte di identità in formato cartaceo non saranno più valide, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento. I cittadini ancora in possesso del documento tradizionale dovranno quindi provvedere alla richiesta della carta d’identità elettronica (CIE), nuovo strumento di identificazione personale conforme agli standard di sicurezza europei.

Al fine di evitare la simultanea affluenza agli sportelli comunali nelle settimane precedenti la scadenza, col rischio per gli utenti di non poter ricevere per tempo la propria CIE, l’amministrazione di Loano invita tutti i cittadini residenti detentori della carta di identità cartacea a programmare per tempo la richiesta del nuovo documento in formato elettronico contattando telefonicamente il numero 019675694 (interni 226-267-290) per fissare un appuntamento per il rilascio della nuova carta d’identità.

Il rilascio della carta d’identità elettronica avviene, infatti, esclusivamente su appuntamento e i tempi di emissione non sono immediati, in quanto il documento viene prodotto e spedito direttamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per richiedere la CIE occorrono: una fototessera recente (non antecedente a 6 mesi di tempo e comunque mai la stessa foto della precedente carta d’identità) conforme alle norme ICAO; la vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, serve anche la denuncia in originale presentata alle forze dell’ordine e altro documento di riconoscimento); la tessera sanitaria. Per i minori cittadini italiani, in caso di richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessaria la presenza presso l’ufficio del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento. Qualora i genitori non riescano a presentarsi insieme, il genitore “assente” dovrà compilare e consegnare al genitore che si reca presso l’ufficio il modulo di assenso unendo copia del proprio documento di identità. Il costo è di 22,20 euro, pagabili presso l’ufficio con carta di credito/bancomat. La consegna della carta identità elettronica avviene di norma in circa sette giorni lavorativi a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La cessazione della validità delle carte tradizionali rientra nel percorso di progressiva digitalizzazione dei documenti della pubblica amministrazione e nell’adeguamento alle normative comunitarie. La carta d’identità elettronica, oltre a garantire maggiori livelli di sicurezza contro falsificazioni e contraffazioni, consente l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.