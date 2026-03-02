Da Varazze a Siena pellegrinaggio per il 650° del passaggio di santa Caterina

Varazze. In occasione dei 650 anni dal passaggio di santa Caterina da Siena a Varazze la città, in rappresentanza dei comuni italiani, offrirà l’olio che alimenta la lampada votiva in bronzo conservata presso il santuario senese intitolato alla patrona di Varazze e compatrona d’Italia. L’olio per la fiamma voluta dalle madri dei soldati caduti nella Seconda Guerra Mondiale viene offerto ogni anno da un comune italiano o un’associazione: un momento dal profondo significato spirituale e di connessione tra le comunità.

Per tale circostanza il gruppo di Varazze dell’Associazione Internazionale Caterinati organizza un pellegrinaggio dall’1 al 3 maggio. Il primo giorno, venerdì, comprenderà il ritrovo dei partecipanti in mattinata, la partenza per la Toscana con pullman gran turismo, il pranzo libero lungo il percorso, la sistemazione in albergo e la cena al ristorante. Tempo e traffico permettendo, si potrà visitare il borgo medievale Monteriggioni, citato da Dante Alighieri nella “Divina Commedia” e che conserva ancor oggi intatta l’antica cerchia muraria, le sue torri e la pieve di Santa Maria Assunta.

Il sabato si raggiungeranno Siena e il suo centro storico per conoscere i luoghi in cui visse santa Caterina. Ci sarà la visita alla Nobile Contrada dell’Oca, a quella del Drago e ai percorsi che testimoniano secoli di storia. Alle ore 15 si parteciperà alle celebrazioni cateriniane con l’omaggio floreale alla statua della santa. Seguirà la messa nella Basilica San Domenico, presieduta dall’arcivescovo metropolita cardinale Augusto Paolo Lojudice. Al termine prenderà avvio la processione, che, seguendo il percorso tradizionale, raggiungerà piazza del Campo, dove sarà impartita la benedizione alla città, all’Italia e all’Europa. Seguirà la sbandierata delle contrade.

L’ultimo giorno, domenica, si raggiungerà il portico dei comuni presso la Casa Santuario Santa Caterina in Fontebranda, dove alle 9:30 la Città di Varazze, in rappresentanza dei comuni d’Italia, e il Comune di Castel del Piano, in rappresentanza dei comuni dell’Arcidiocesi di Siena, offriranno l’olio per la lampada votiva. Seguirà l’offerta dei ceri a cura delle istituzioni e associazioni. A conclusione ancora in San Domenico il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, presiederà la messa solenne, animata dal coro della cattedrale. Al termine un’ultima visita alla città e nel pomeriggio si riprenderà la via del ritorno, previsto in serata.

La quota di partecipazione per ogni persona è 236 € in camera doppia, 316 € in camera singola o doppia uso singola (quest’ultima in numero limitato) o 210 € in camera tripla. Comprende viaggio in pullman, albergo 3 stelle con formula B&B (compresa tassa di soggiorno) e cene. Non comprende i pasti indicati come liberi nel programma, gli ingressi a percorsi museali e luoghi di culto, gli extra personali. I prezzi possono essere soggetti a variazione in base al numero degli aderenti: minimo 40, massimo 50.

Si devono versare un acconto in misura pari al 50% all’atto dell’iscrizione e il saldo entro e non oltre il 12 aprile. In caso di annullamento entro 10 giorni dalla partenza sarà trattenuta una penale di 50 € a copertura delle spese di organizzazione del viaggio. Gli orari di partenza saranno comunicati con anticipo. Le adesioni si chiudono il 15 marzo. Per informazioni e iscrizioni occorre contattare Marina al numero di cellulare 3474292143 o Mariarina al 3756176094.