Da Loano al Palazzo di Vetro: il “Falcone” vola a New York con l’Associazione Diplomatici

Loano. Un pezzo dell’Istituto “Falcone” di Loano sta per sbarcare nel cuore della diplomazia mondiale. Mentre il mese prossimo si entrerà nel vivo della fase attiva, prosegue con entusiasmo il progetto promosso dall’Associazione Diplomatici Milano, che vede protagonisti sei nostri studenti in un percorso formativo unico nel suo genere: il Change the World Model United Nations (CWMUN) di New York.

Un’eccellenza formativa tra simulazione e realtà

Dopo un ciclo di incontri propedeutici sui temi della geopolitica e della mobilità internazionale, la selezione è giunta al termine. Tra i 65 partecipanti ai corsi preparatori, sei studenti — distintisi per merito o per forte iniziativa personale — hanno ottenuto l’accesso alla simulazione che si terrà nella Grande Mela dal 24 al 30 marzo 2026.

A testimonianza del valore del loro impegno, l’Associazione Diplomatici ha erogato a ciascuno di loro un contributo economico di 1.500 euro per sostenere la partecipazione a questa prestigiosa esperienza internazionale.

I protagonisti e le sfide globali

Gli studenti sono già immersi in un piano didattico rigoroso di 60 ore, tra lezioni online e approfondimenti individuali. Vestiranno i panni di veri delegati internazionali, difendendo le posizioni dei Paesi loro assegnati all’interno delle diverse commissioni ONU.

Un investimento sul futuro

Il successo dell’iniziativa conferma l’interesse crescente dei giovani verso la geopolitica, come dimostrato dall’alta partecipazione ai corsi pomeridiani e dal coinvolgimento delle classi quarte e quinte degli indirizzi RIM e Liceo.

“Riteniamo che questa esperienza abbia sortito ottimi frutti,” commentano dall’Istituto. “Questi temi sono di estrema attualità e rappresentano un pilastro fondamentale per consolidare i nostri percorsi di studio, offrendo ai ragazzi una finestra aperta sul mondo.”

Per l’Istituto Falcone, questa non è solo una simulazione, ma una sfida che proietta i propri studenti verso una cittadinanza globale consapevole, portando l’eccellenza loanese direttamente tra i banchi delle Nazioni Unite.